Maye Musk, la madre de Elon Musk, posa en traje de baño a sus 74 años.

Maye Musk tiene que ver con romper las percepciones. La modelo, autora, madre y activista de 74 años continúa cambiando la conversación sobre el envejecimiento con su portada de Sports Illustrated Swimsuit de 2022, uniéndose a la mega influencer Kim Kardashian, la cantante Ciara y la modelo en ascenso Yumi Nu como los rostros de la edición de 2022.

"Mi primera reacción fue, nunca podría soñar con algo así porque ¿por qué alguien tendría a una mujer de 74 años en su portada, especialmente en traje de baño?", bromeó Musk con PEOPLE sobre su momento de chica de portada. "Creo que hará que las mujeres de 70 años se sientan más cómodas cuando nadan, así como las mujeres de 20 y 30 años".

"Cuando las mujeres van a la playa, somos un poco tímidas con nuestros cuerpos, pero los hombres caminan, se ven terribles y no les importa", continuó. "¡Creo que no nos tiene que importar tanto!", sentenció la madre de Elon Musk.

Madre de Elon Musk sorprende usando traje de baño

Maye Musk, la madre de Elon Musk, posa en traje de baño a sus 74 años.

Musk, que viste un colorido traje de baño de Maygel Coronel adornado con volantes en la portada y divertidos aretes de palmeras, le dijo a PEOPLE que la sesión de SI Swimsuit con el fotógrafo Yu Tsai en Belice fue una "atmósfera encantadora".

"Todos fueron educados, amables, considerados, cariñosos, así que me sentí muy cómoda con mi traje de baño", dijo, y agregó que "una vez que has hecho tu primera toma, estás bien con todos los demás porque te dan mucha confianza en lucir bien en traje de baño".

En sus memorias de 2019, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, la creadora de tendencias de la industria de la moda y dietista-nutricionista registrada habla abiertamente sobre el envejecimiento y detalla cómo la energía negativa que lo rodea no es algo que ella, o otros, deben tolerar.

Maye Musk superó los obstáculos en su vida

Maye Musk, la madre de Elon Musk, posa en traje de baño a sus 74 años.

"Pasé por diferentes etapas de mi vida en las que fui rechazada, insultada, decepcionada y eso simplemente te quita la confianza", dijo la mamá de Elon Musk a la revista PEOPLE. "Entonces solo tienes que superarlo".

"Así que aquí, tengo 74 años, soy más feliz que nunca, y no me importa, y nadie me insulta porque, no quieres insultar a una abuela. El punto es que la gente es muy buena conmigo en esta etapa, pero ¿por qué debería llevar tanto tiempo?".

Musk dijo que aprendió a cambiar su entorno y eliminar las influencias negativas de su vida como una forma de ayudarla a evolucionar. "Si nos mezclamos con personas que son crueles con nosotros y hacemos cosas malas, y lo aceptamos, bueno, entonces vas a sufrir como yo".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.