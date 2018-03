Mayan Madness 2018 en Mandala Beach Cancún

El festival Mayan Madness 2018 tuvo recepción a las 4 de la tarde en el club de Mandala Beach en la Ciudad de Cancún, la cual fue cede de este gran evento en donde diversos Dj’s llegan a deleitar el oído de los spring breakers a la orilla de la playa.

Festival de Telehit, Mayan Madness en Mandala Beach Cancún

Al evento se pretende la llegada de 7 Dj’s algunos tocarán su música de manera individual y otros realizarán duetos.

Dentro de los talentos, estarán Dj’s tales como: Alan Salomon, Tom & Collins, Chaser, Moose & Bear, Thee Cool Cats, Le Twins y Dash Berlin.

Dj's en el festival Mayan Madness 2018, Mandala Beach

Chaser, es un Dj que se ha diversificado bajo las influencias de progressive house y Pop, la producción de Chaser está enfocada, principalmente, en electro house. Ha sido telonero principal de artistas como Nervo, R3hab, Dvbbs, Dash Berlin entre otros, así lo menciona el portal de Mayan Madness en Facebook se está transmitiendo un video en vivo del personaje y su música.

Dj Chaser

El momento de Chaser tuvo una duración de aproximadamente hora y media, mantuvo a cinco espectadores activos como máximo que de manera remota disminuían y luego se recompensaban a lo largo del vídeo.

Dj Mayan Madness 2018, Mandala Beach

El último de la lista de talentos es Dash Berlin quien es el que destaca en la portada on line de Mayan Madness 2018 inició su carrera como Dj en el año 2007 cuando el track “Till the sky falls down” se posicionó en el número uno de los charts de música trance en el mundo. En múltiples ocasiones los tracks de Dash Berlin han estado nominados a premios como International Dance Music Awards, Winter Music Conference y A State Of Trance. Desde hace más de ocho años, Dash Berlin forma parte de un selecto grupo que integra a los mejores 20 Dj del mundo.

El festival de Mayan Madness 2018 puso a bailar al ritmo de la música a los spring breakers que se encontraban en las instalaciones de Mandala Beach al borde de las playas de Cancún en la Zona Hotelera.