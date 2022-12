Maya Nazor asegura que nunca estuvo interesada en el dinero de Santa Fe Klan

La influencer no pudo evitar romper en llanto al hablar del rumor que la ha perseguido en las últimas semanas.

Maya Nazor se hartó de la situación y acaba de confirmar los rumores de ruptura amorosa con Santa Fe Klan que lo han perseguido desde hace varias semanas. Asimismo, la influencer dijo durante una transmisión en vivo desde Instagram que nunca buscó obtener beneficios económicos de su relación amorosa con el rapero.

“Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí. Fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, mencionó la madre del pequeño Luka para luego mencionar que la gente no debe hablar de temas que no conoce.

Del amor de la pareja surgió Luka, su primogénito.

Por otro lado, ella respondió a las acusaciones que hizo Fofo Márquez en su contra y asegura que no es una mujer interesada: “Yo nunca me fijo en una persona por su físico ni por el dinero ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise”.

No necesita el dinero de Santa Fe Klan

Asimismo, la ex novia de Santa Fe Klan dejó en claro que ella no necesita de nadie para mantenerse: “Yo no quiero que me de nada a mí, con que se haga responsable de su hijo, si quiere, yo no necesito nada de él. Yo no quiero que a mí me mantenga nadie porque yo sé trabajar, yo puedo hacer mis cosas y de verdad no necesito el dinero de nadie”.

De igual modo, Maya Nazor pidió al público que la respeten, respeten a su ex pareja y respeten a su hijo. Finalmente, invitó a las personas que dejen de seguirla en redes sociales si así lo consideran necesario y agradeció a todos por el apoyo recibido en estos últimos días.

¿Quién es Maya Nazor?

No se puede negar que la joven goza de gran popularidad en las redes sociales.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Maya Nazor es una influencer de 23 años de edad nacida en Cuernavaca, Morelos que saltó a la fama por ser novia de Santa Fe Klan y que actualmente goza de gran popularidad en las redes sociales.

Fotografías: Redes Sociales