Maya Nazor arremete contra haters tras críticas a su hijo con Santa Fe Klan

Desde hace unos días Maya Nazor y Santa Fe Klan, han dado de qué hablar tras darse a conocer su separación, aun cuando parecían una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

A partir de esta situación, la famosa influencer morelense ha recibido grandes críticas derivadas de que solo busca lucrar con su situación con el hijo que tuvo con el rapero mexicano, críticas que han molestado mucho a Maya quien en repetidas ocasiones ha pedido prudencia a los fans.

Pero al parecer las críticas no han parado, pues como te dijimos en La Verdad Noticias, el día de ayer Fofo Márquez aseguró que Maya habría demandado a Santa Fe Klan por 200 mil pesos mensuales, lo que demostraba que era una interesada, motivo por el que la modelo fue nuevamente atacada en redes sociales.

Maya Nazor explota contra haters

Fue a través de las redes sociales donde la famosa ex de Santa Fe Klan, explotó contra sus haters, después de que durante un directo comenzaran a acusarla de querer lucrar con su hijo: "Ni siquiera te interesa Luka" fue el comentario que hizo explotar a la bella modelo.

Es por ello que enojada pero sin perder la calma Maya Nazor contestó el mensaje y a todos sus detractores de esta forma:

"Mira te voy a bloquear y no le tengo que responder a él...pero no me gusta que se metan con mi hijo porque yo con mi hijo me la paso 24/7 desde que lo tuve, desde que estoy embarazada y es un bebé y no se tienen que meter con él punto... No se tienen que meter con mi bebé ¡Ya basta!"

Aun así, muchos internautas la criticaron al escucharse los llantos de Luka, pero otros la defendieron asegurando que Maya siempre está al pendiente de su pequeño y que no podían juzgarla por un fragmento de un video.

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La pareja no se ha pronunciado públicamente acerca de su separación o al menos no han contado ambas versiones, pues lo único que se ha dicho corre por cuenta de la famosa influencer quien dijo que ambos tomaron la decisión de mutuo acuerdo.

Por suparte Ángel Quezada, expresó que aún no sabe lo que le depara el futuro, por lo que prefiere no hablar del tema de su vida personal, pese a esto se ha asegurado que ambos guardan una relación muy cordial por el bien de su hijo Luka.

