Maya Hawke defiende el aborto e insulta a la Suprema Corte

Maya Hawke no se contuvo mientras visitaba The Tonight Show mientras hablaba sobre su historial familiar con el aborto a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade.

La estrella de Stranger Things, cuyos padres son Uma Thurman y Ethan Hawke, se unió al presentador Jimmy Fallon en el programa nocturno de NBC el martes y mencionó que había estado hablando con su madre en preparación para esta aparición en Tonight Show.

Hawke explicó que ella y Thurman terminaron discutiendo el artículo de opinión del Washington Post que Thurman escribió en septiembre de 2021 sobre un aborto que la actriz de Pulp Fiction describió haber tenido en su adolescencia.

“Comenzamos a hablar sobre el fallo de la Corte Suprema y este ensayo que mi madre escribió hace un par de meses cuando estaban poniendo estas restricciones adicionales al acceso al aborto, y en cierto modo precedió a todo esto”, recordó Hawke, de 23 años. .

“Mi mamá escribió un ensayo realmente hermoso sobre el aborto que tuvo cuando era muy joven, y sobre cómo si no lo hubiera tenido, no se habría convertido en la persona en la que se convirtió, y yo no lo haría. t existe, y cómo la vida de mis padres se habría descarrilado por completo si ella no hubiera tenido acceso a una atención médica segura y legal: atención médica fundamental”.

Maya Hawke protesta y defiende el aborto

Hawke continuó: “Por supuesto, las personas ricas siempre podrán abortar, pero muchas personas, debido a este fallo de esta semana, no solo no podrán perseguir sus sueños, sino que perderán la vida y estarán en peligro. Y solo quería decir que, al diablo con la Corte Suprema”.

Después de que la multitud aplaudió el mensaje, que presentaba un insulto sonoro cuando se transmitía por televisión, Fallon le dijo varias veces con una sonrisa: "Absolutamente puedes decir eso".

Hawke respondió: "Puedo decir, '¿A la mierda la Corte Suprema'? Oh, a la mierda la Corte Suprema. Sí, rockea”. Mientras Fallon se reía, la bella Maya Hawke continuó: "Pero vamos a seguir luchando y vamos a ganar, como lo hicieron nuestras abuelas".

Esto llevó a Fallon a decirle: "Te agradezco que digas eso". Añadió: “Gracias por decir ese mensaje”.

En su ensayo, Thurman compartió públicamente por primera vez que tuvo un aborto en su "adolescencia tardía" en Alemania después de que un hombre significativamente mayor la dejara embarazada mientras vivía en el extranjero por un trabajo de actuación.

“El aborto que tuve siendo adolescente fue la decisión más dura de mi vida, una que me causó angustia en ese entonces y que me entristece aún ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he vivido”, dijo el Oscar. -escribió la actriz nominada en ese momento.

¿Qué pasará en Stranger Things 4 parte 2?

Más tarde, durante la entrevista con Fallon, Hawke habló brevemente sobre el próximo Stranger Things 4 volumen 2 de Netflix, que cae el viernes. La actriz, que interpreta a Robin en la popular serie, dijo que aún no había visto los episodios y afirmó tener problemas para recordar exactamente lo que sucede: “Estoy emocionada porque estoy muy emocionada de ver cómo termina todo”.

