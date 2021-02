Maxine Woodside tuvo DOLOROSA reacción a vacuna contra la COVID-19

Maxine Woodside, destacada periodista y locutora de radio, dio a conocer que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19, pero que lamentablemente tuvo algunas dolorosas reacciones, aunque aseguró que ninguna de ellas fue de gravedad.

En una pequeña charla que tuvo con Ana María Alvarado en su programa de radio, Maxine Woodside reveló que fue gracias a su hijo que pudo recibir la vacuna contra la COVID-19 en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, ya que fue él quien realizó los respectivos trámites.

“Mi hijo que vive en Cuajimalpa, allá estuvieron vacunando dos días. Entonces me había apuntado ahí en Cuajimalpa y, entonces, me fui a hacer cola desde temprano, desde las nueve de la mañana. Pero muy bien organizados, muy amables”, indicó Maxine Woodside.

De acuerdo con su declaración, la locutora de radio recibió la vacuna AstraZeneca y en todo momento agradeció el buen trato recibido por parte del personal médico. De igual forma, la locutora invitó a la audiencia a registrarse para poder vacunarse contra la COVID-19.

Maxine Woodside sufre reacciones al vacunarse

Maxine Woodside aplaudió la organización

Tras ser vacunada, Maxine Woodside reveló que estuvo en observación durante 30 minutos para observar las reacciones que la dosis tenía en su cuerpo; sin embargo, fue hasta después cuando presentó algunos malestares: “Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes que mal me sentía, fue un dolor de cabeza, escalofríos y mal”.

Para librarse de estos, la periodista decidió tomar una aspirina, la cual le ayudó a que los malestares disminuyeran, y que ahora la única reacción que tuvo su cuerpo al recibir la vacuna contra la COVID-19 fue un leve dolor en el brazo, similar al que sintió cuando se vacunó contra la influenza.

¿Qué piensas acerca de las fake news que surgen alrededor de la vacuna contra la COVID-19? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram