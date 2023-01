Maxine Woodside anuncia su regreso de la radio

Maxime Woodside anuncia su regreso de la radio

Tras la muerte de su hijo y el bajo rating que ha tenido el programa de radio “Todo para la mujer”, la locutora Maxine Woodside de 74 años de edad, reveló que se va de la radio, y aunque no es 100%, parece que este mes de febrero, el anuncio se hará público.

En ese contexto, al ser consciente que el programa tiene nulas posibilidades de despegar, sobre todo ahora qué nuevos formatos se están robando la atención, Maxine Woodside habría decidido retirarse por voluntad propia, aunque “más obligada que por gusto”.

Aunado a esto, la veterana conductora radiofónica estaría resentida con sus hijos, hoy dueños y herederos de la concesión, debido a la mala relación que tiene con el padre. No obstante, el retiro aún no es definitivo ya que existe la posibilidad de que a Maxine Woodside le ofrezcan un nuevo contrato que asegure su participación por otros tantos años.

Polémica con Maxine Woodside

Ana María Alvarado levanta polémica

Cabe señalar, que Ana María Alvarado reveló durante una emisión del programa Montse & Joe, la periodista explicó que solo recibió un mensaje en el que se le informó sobre los cambios en su empleo, lo que derivó en polémicas.

"Sigo trabajando con ella, pero yo trabajaba todos los días de la semana, de lunes a sábado durante muchos años, 33 para ser exactos, y lo que pasa es que hubo una confusión porque hicieron unos cambios en el programa y nada más por un mensaje me avisaron que ya nada más en vez de cinco, iba a ir uno", contó Ana María Alvarado.

Te puede interesar: Joanna Vega-Biestro explota en contra de Maxine Woodside ¿Qué sucedió?

Sí me dolió

La comunicadora anuncia su renuncia

Ya en ese contexto, añadió que a lo largo de más de tres década ha hecho hasta lo imposible por llegar a tiempo al programa de radio, al que ha sido completamente fiel pese a que le han ofrecido estar al frente de otros proyectos

"Sí me enojé, me dolió, me sorprendí. A lo largo de los años me han ofrecido en muchas ocasiones programas para dejar el radio y yo siempre he sido muy fiel", dijo antes de aceptar que ha aprendido a modular sus opiniones: "no estoy en derecho de hacer llorar a nadie o de hacer pasar un mal rato, entonces trato de no meterme en cosas personales ".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram