Maxine Woodside AGREDE a Mónica Castañeda.

Recientemente la conductora de radio Maxine Woodside se vio involucrada en una situación con su colega Mónica Castañeda, quien había asegurado que la primera se manejaba con escoltas; a lo que la presentadora Maxine agredió verbalmente a la integrante del programa de Tv Azteca, “Ventaneando”.

La situación se suscitó cuando hace unos días la presentadora Maxine Woodside se presentó a un vento supuestamente rodeada de guardaespaldas, ante dichos comentarios ‘La Reina de la Radio’ tuvo que salir a aclarar la situación en el canal de YouTube de Ana María Alvarado.

Ana María:“Dijo Mónica Castañeda que se encontró a Maxine en un evento y llevaba muchas escoltas”, fue en ese momento que Maxine entró y Ana reiteró: “Que Mónica Castañeda te encontró en un evento y ¿qué ibas con muchos escoltas?”.

Maxine Woodside aclara acusasiones de Mónica Castañeda

“No es cierto, ni tengo escoltas ¿quién dijo esa mentira? Esta loca, no yo no tengo escoltas; a veces yo manejo sola, cuando tengo chófer que me doy de santos es lo único que traigo (...) amigos sí, escoltas no”.

Luego de que Maxine Woodside diera su aclaración respecto al tema de Mónica Castañeda y sus declaraciones, ‘La Reina de la Radio’ y la presentadora Ana María Alvarado comenzaron a bromear, asegurando que el estilista de Maxine era su guardaespaldas.

A pesar de que el programa de espectáculos “Ventaneando” es uno de los más seguidos en nuestro país, ya que sus conductores son unos de los más seguidos por la información que día con día proporcionan en la emisión del programa, de manera reciente los usuarios de Twitter acabaron con una de sus conductoras, siendo la atacada la presentadora Mónica Castañeda por su atuendo que lució en el programa y además que la consideraron poco agraciada.

