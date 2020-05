Max Ehrich predijo en 2011 su relación con Demi Lovato

Desde hace poco más de un mes y medio que se sabe de la relación que mantiene Max Ehrich y la ex chica Disney Demi Lovato, incluso se dio a conocer que estaban pasando juntos la cuarentena, y en el video de Stuck With U de Justin Bieber y Ariana Grande aparecen dándose unos besotes, lo que confirmó que su relación va viento en popa.

Pues tal parece que este amor estaba predestinado, pues la cantante de “I Love me” fue el deseo de Navidad de Ehrich en 2011, y recientemente se dio a conocer el Twitter que hizo, en el que cita a la canción “All i want for christmas” de Mariah Carey, en donde explica que quiere a la cantante.

“Todo lo que quería para Navidad era Demi Lovato. No siempre se tiene lo que se quiere", publicó.

Bien dicen que los deseos si se hacen realidad, y 9 años después ambos presumen una linda relación, la cual ha sido aprobada por el fandom de la cantante, después de que vivió una relación muy tóxica con su ex pareja Wilmer Valderrama.

La historia de amor de Demi Lovato y Ehrich

Desde hace unos meses comenzaron a levantar sospechas de su supuesto noviazgo, sobre todo pues ella se coló en un video en vivo en donde estaba Max Ehrich tocando el piano, además se fueron dejando mensajes sugerentes en sus redes sociales.

Demi Lovato está pasando por un gran momento, sobre todo después de que hace un par de años recayera en la adicción a las drogas, lo que hizo que fuera a rehabilitación de nuevo, pues estuvo casi al borde de la muerte.

Ahora la intérprete está sobria, y pasando por un momento de gloria, después de haber regresado a la música con su sencillo Anyone en los Grammys, y con su colaboración con Sam Smith “Im Ready”, además de vivir una relación digna de presumir.