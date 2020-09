Max Ehrich confirma su ruptura con Demi Lovato con emotivo mensaje en Instagram/Foto: Celebriteen

El ex prometido de Demi Lovato estuvo desafiando la realidad alegando que no se habían separado... Porque no termina hasta que se dicen las palabras uno a otro y de frente.

Max Ehrich se dirigió a sus redes sociales el domingo por la noche y dijo: "Hasta este momento no hemos hablado por teléfono... Ni siquiera hemos terminado oficialmente nada entre nosotros". De hecho, publicó varios mensajes en su historia de Instagram, que desde entonces ha eliminado.

El actor de "Young and the Restless" dejó bastante claro que no quería terminar la relación profesando su amor a Demi: "Si estás leyendo esto... Te amo siempre... incondicionalmente... pase lo que pase".

Max continuó: "Estoy aquí en tiempo real con todos ustedes. Amo a Demetria y solo quiero que esté sana y segura".

Ehrich también presionó para que Demi obtuviera el Grammy que se merece, y agregó que "Demetria es la mejor vocalista femenina viva. Y todos deberían saberlo".

Hace poco, Max declaró en Instagram que aún quería recuperar su relación con Demi. Al parecer, el actor no sabía que la cantante ya daba por terminado su romance y compromiso/Foto: TMZ

Sin embargo, esta mañana Max Ehrich posiblemente ha confirmado su ruptura con la cantante de “Stone Cold” con el siguiente mensaje en sus historias de IG: “Un capítulo finalmente se ha cerrado esta mañana. Y ahora cambio la página. Enfocado en el bienestar, el amor, Dios, la familia, los amigos y mi arte. Buena vibra solamente. Besos”.

Ehrich finalmente emitió un emotivo mensaje que posiblemente ha confirmado que él y Lovato ya no están juntos. Es posible que ambas estrellas terminaran su relación mediante una llamada o videollamada e incluso por mensaje de texto, ya que se encontraban en puntos lejanos por cuestiones laborales/Foto: Instagram

¿Max Ehrich y Demi Lovato terminan oficialmente?

Como informamos hace unos días, Max, quien también pidió a sus fans que transmitieran las canciones de Demi, afirmó que durante el fin de semana se enteró de su ruptura cuando leyó sobre ello en los tabloides mientras filmaba en el set.

Insistiendo en que "este es el dios honesto y verdadero". Según los informes, Demi discutió con Max, y su gente dice que ella y Max hablaron, ella le dijo que todo había terminado y que estaba a punto de salir a la luz en los medios.

Las historias de Instagram llegaron pocos días después de que Demi publicara una foto sin su anillo de compromiso. La separación se produce solo 2 meses después de que el actor le entregó un brillante anillo de compromiso a la cantante, quien decía estar muy enamorada de Ehrich. ¿Crees que Max y Demi se den otra oportunidad?, o ¿Crees que es mejor de Lovato se quede soltera?