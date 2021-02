Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez celebran a Kailani pese a su divorcio

Maurcio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron su divorcio hace poco más de un año, después de haber estado juntos mucho tiempo y ser un ejemplo de amor entre los internautas.

Sin embargo, con una hija de por medio, los famosos han sabido manejar muy bien su inteligencia emocional para garantizarle a la menor una vida plena y rodeada de amor y cariño.

Kailani cumplió 3 años de edad, y por ello ambos actores aprovecharon la oportunidad para celebrarla en redes sociales, y mensajes llenos de amor para la menor.

La primera en publicar una foto y un mensaje profundo fue la hija de Eugenio Derbez, quien declaró que la niña es feliz pese a todo lo que ocurre en su familia.

“Hoy hace tres años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí”, dijo la actriz.