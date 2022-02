Mauricio Ochmann tiene una rutina de skincare; asegura que le gusta cuidarse

El guapo actor confesó que le gusta cuidar su cuerpo/Foto: Radio Fórmula

Mauricio Ochmann continúa con la promoción de su nueva película “Qué despadre”, una cinta donde interpreta a Pedro, un hombre “cuarentón” que lucha contra la edad, con una novia a la que le dobla la edad y que tiene casi la misma edad que Aline, quien de repente se aparece ante él diciendo que es su hija. Pero en la vida real, el actor confesó que como su personaje, le gusta cuidarse.

Durante una entrevista con el medio TiempoX, Mauricio que actualmente tiene 44 años de edad, reveló que intenta llevar una vida sana, e incluso tiene una rutina de skincare: “Me gusta hacer ejercicio, me gusta comer bien”, explicó.

“Yo sí me pongo mi cremita hidratante en la noche para que la piel como que amarre y mi bloqueador en el día, para este tema de las manchas y tal, porque la dermatóloga me dice que es importante que uses tu bloqueador porque las manchitas. Entonces, sí me cuido, pero digamos que no tengo esa pelea con la edad”, confesó Mauricio Ochmann quien enamora a sus fans en las redes sociales cada que publica una foto.

Mauricio Ochmann disfruta interpretar personajes de diversas edades

El actor ha logrado cuidarse para tener varias oportunidades actorales a sus más de 40 años/Foto: Instagram

Ante la pregunta de si así como su personaje él se ha sentido en esa lucha contra la edad, Mauricio respondió: “Yo estoy en una etapa de mi vida donde me puedo ir pa’rriba en mi edad o para abajo en mi edad”.

“Todavía estoy en esa parte donde si me necesitan más joven, me pintan las canas y tal, o si me necesitan más grande, me dejan mis canitas o me pintan más”, explicó el ex esposo de Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann también señaló que durante este año se van a estrenar varios proyectos tanto del cine como de la televisión que grabó antes de que ocurra la pandemia, es decir en 2019.

¿Quién es la novia actual de Mauricio Ochmann?

Aunque Mauricio es 14 años mayor que Paulina, el actor ha logrado conservar su juventud con su estilo de vida/Foto: Instagram

El actor de nacionalidad estadounidense tiene un noviazgo con la ex reina de belleza y modelo, Paulina Burrola de 30 años de edad. La pareja hizo oficial su romance durante julio de 2021, con una romántica foto en la cuenta de Instagram de Mauricio Ochmann. Hasta ahora se suelen mostrar muy enamorados.

