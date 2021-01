Mauricio Ochmann se queda con su hija Kailani, mientras su ex viaja por Hawái/Foto: Quien

El actor Mauricio Ochmann ha tenido un doloroso inicio de año, ya que recientemente sufrió la pérdida de su padre adoptivo. Para recuperarse del momento tan difícil por el que está pasando, el artista se encuentra al cuidado de su hija Kailani en su casa de Estados Unidos.

Los fans del actor se dieron cuenta de que mientras Ochmann está viviendo su duelo en compañía de su hija, su ex pareja Aislinn Derbez se encuentra viajando en alguna paradisíaca isla de Hawái, y al parecer, se la está pasando bastante bien.

Hace poco te informamos en La Verdad Noticias que posiblemente la actriz de “A la Mala” ya tiene un nuevo romance. Sin embargo, parece que a Mauricio no le afecta en nada esto, puesto que en una entrevista para “Suelta la Sopa”, el famoso aseguró que no tendría nada de malo que su ex esposa rehiciera su vida con alguien más.

Mauricio Ochmann y Aislinn siguen sus propios caminos

Los actores que anunciaron el final de su matrimonio hace varios meses, estuvieron viviendo juntos durante la cuarentena por el bienestar de su hija. Sin embargo, ahora que ya están con los trámites de su divorcio y que una reconciliación ha quedado totalmente descartada, cada quien está viviendo por su cuenta.

Sin embargo, Mauricio Ochmann tiene que viajar constantemente entre México y Estados Unidos para poder reunirse con su Kailani, quien normalmente pasa la mayor parte del tiempo con su famosa mamá.

Por lo cual, los fans del actor están felices de saber que Ochmann ha disfrutado estos días tristes junto a su pequeña. Incluso Aislinn Derbez también se despidió en redes sociales de su ex suegro, y abuelo de Kai.

Mauricio aún no ha mostrado pistas de que podría tener una nueva pareja, y todo indica a que el artista por el momento solo se dedicará a sus hijas y su carrera actoral. ¿Crees que Mauricio Ochmann pronto encontrará un nuevo amor?

