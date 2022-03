Mauricio Ochmann revela por qué se separó de Aislinn Derbez

Estas fueron las razones de su separación

No hay la menor duda que una de las parejas que más extrañamos del medio del espectáculo es la que conformaban los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann quiénes luego de cuatro años de matrimonio, en noviembre de 2019 decidieron separarse.

Ahora después de dos largos años de haberse divorciado, el actor de "El Chema" habló por primera vez de los motivos que tuvieron para ya no estar juntos.

Aunque hay que aclarar que pese a su separación los actores sostienen una buena relación de respeto y amistad por su hija, con la que como te informamos aquí en La Verdad Noticias pasan bastante tiempo juntos e incluso muestran en sus redes sociales juntos lo orgullosos y felices que están por Kailani.

"Estabamos en caminos distintos": Ochmann

Fue durante una entrevista que sostuvo en el programa de You Tube "La entrevista con Yordi Rosado", donde Ochmann abrió su corazón y dijo, "A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: 'creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años. Tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo y tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie".

Además, comentó que consideró que estaba siendo egoísta al querer aferrarse a que las cosas salieran bien a la fuerza, seguir juntos sin motivos para estarlo.

Por otra parte, aclaró que la participación de ambos en la serie De viaje con los Derbez no fue la causa de que se separaran, como se había especulado, ya que según sus palabras, los problemas de pareja venían de tiempo atrás y en un intento por solucionarlos, incluso tomaron terapia de pareja.

"Ya veníamos con complicaciones y había empezado a notar ciertas cosas. Estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo, intentamos ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo; siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos y a transitar los cambios de la relación, porque cada quien lo vivió distinto", finalizó.

¿Quién es el nuevo novio de Aislinn Derbez?

Luego de su triste y dura separación con Mauricio, Aislinn Derbez se mantuvo soltera hasta luego de un año ya que una nueva sonrisa ilumina su vida personal y nos referimos a Jonathan Kubben, quién es su nueva pareja.

La noticia de dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de la actriz, incluso ha difundido la buena relación que tiene Jonathan con su pequeña hija e incluso con su padre Eugenio Derbez quién ya dijo qué piensa sobre el nuevo novio.

Contrario a los que muchos pensarían, Eugenio ha asegurado que le cae muy bien, calificando de "maravillosa" la relación que sostiene con su hija.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.