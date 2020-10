Mauricio Ochmann podría estar buscando tener un hijo varón

Mauricio Ochmann ha sido bendecido con dos hijas Lorenza y Kailani, quiénes son dos de sus más grandes amores, y con quién ha experimentado todo lo que significa ser papá, pero recientemente reveló que un niño en su vida no le vendría nada mal.

De acuerdo con el medio El Imparcial, este famoso confesó que si le gustaría tener un varón pues es una persona que ama a los niños, y disfruta su etapa de ser papá, sin embargo por el momento está feliz con sus dos hijas.

“No voy a decir que no, porque uno nunca sabe, porque yo soy súper niñero y a mí me encanta, no sabes cómo disfruto la paternidad, pero digamos que por ahorita, por el momento, estoy disfrutando a mis hijas”, dijo.