¿Mauricio Ochmann fue víctima de abuso? Esto respondió el actor

Mauricio Ochmann reveló durante una entrevista en el programa “Chisme No Like” que sí fue víctima de abuso sexual al trabajar en el espectáculo, esto después de que su colega, Juan Vidal reveló que el productor de la obra de teatro “Equus”, Enrique Gómez Badillo, presuntamente abusó de él. En esta misma obra, Mauricio también participó.

Aunque el ex esposo de Aislinn Derbez, afirmó que sí sufrió abuso, no especificó si fue con Gómez Badillo: “Hay mucha gente que hemos pasado por situaciones adversas, de violencia de diferentes maneras, abusos. Yo en lo personal pasé por diferentes abusos en mi vida. Sobre estas adversidades estaré hablando en mi vida (nuevo libro). Estaremos platicando de todo y cómo le he hecho para estar como estoy”, contó.

Como te informamos en La Verdad Noticias, fue en abril cuando el actor Juan Vidal relató en una entrevista cómo fue la terrible experiencia que vivió cuando era muy joven: “Tuve varios encontronazos con el señor Badillo. Varias veces dejé la obra, tengo que decir, una vez tuvimos un encontronazo que, para no pegarle al señor, le di una patada a una pared. Hizo una propuesta indecorosa, luego le bajó…”, finalizó Vidal.

Mauricio Ochmann contará sobre el abuso en su nuevo libro

El actor de 44 años de edad va a lanzar un nuevo libro autobiográfico donde relatará todas las vivencias que lo han marcado a lo largo de su vida, y en ese escrito también contará mucho más sobre el tipo de abuso que sufrió cuando comenzó su carrera actoral, aunque no aseguró si va a revelar el nombre de su presunto agresor.

Recordemos que Mauricio Ochmann actualmente ha consolidado una carrera en el cine, teatro y televisión. Sin embargo, el comienzo de su carrera no fue nada sencillo, y esto lo explicará en su libro; aunque todavía no se sabe cuándo será publicado.

¿Cómo se llama la novia de Mauricio Ochmann?

La novia del actor es la modelo y conductora Paulina Burrola, con quien ha estado saliendo desde enero de 2021. No obstante, Mauricio Ochmann ha estado casado en dos ocasiones, con la arquitecta, María José del Valle Prieto y con la actriz Aslinn Derbez. Además, el famoso tiene dos hijas.

