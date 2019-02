Mauricio Ochmann es destrozado por publicar una imagen con su bebé (FOTO)

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se han convertido en la pareja favorita del medio artístico, y es que con la llegada de su hija Kailini, la familia de los actores se ha robado la mirada de sus seguidores por redes sociales, por las tiernas fotografías que comparten.

Sin embargo, en esta ocasión fue el actor Mauricio Ochmann quien causo controversia en redes sociales, luego de compartir una fotografía en donde presume sus misteriosas vacaciones al lado de su familia.

En la instantánea, se puede ver a Mauricio Ochmann junto a una moto, sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que la bebé se encontraba en el pecho del actor, pero sin casco, lo cual preocupo a sus seguidores, ya que aparentaban recién bajaron de la motoneta.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad para dejar su comentario, por lo que aseguraron que la pequeña Kailini no traía casco de seguridad, además que alegaban que no es seguro para una bebé viajar en ese tipo de vehículos, mientras que sus fieles admiradores expresaron que solo era una foto.

Y el casco de la bebe???

Que peligroso

Espero solo la cargaste para la foto es peligroso y aún más sin protección

Muy bien papa con su casco puesto, seguridad ante todo.... Y la bebe?

Sin duda, Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, por lo que no dejan de desbordar felicidad en las fotografías que comparten en sus redes sociales.