Mauricio Ochmann es criticado ¿por mandar indirecta a Aislinn Derbez?

El actor compartió un reflexivo mensaje en Instagram, el cual ha causado revuelo entre sus fans.

Mauricio Ochmann se convirtió en blanco de duras críticas debido a un reflexivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, el cual ha sido considerado por más de un cibernauta como una tremenda indirecta a Aislinn Derbez, su ex pareja y madre de su hija.

A través de sus historias, el actor de 44 años de edad le compartió a sus más de 8.2 millones de seguidores un emotivo mensaje, en el cual hablaba de tomar las mejores decisiones en beneficio propio: “Tienes permitido alejarte de situaciones, personas o cosas que te generen malestar… Tomar las decisiones que sean mejores para ti, elegirte a ti”.

Algunos fans aseguran que el mensaje del actor es una indirecta para la hija de Eugenio Derbez.

La emotiva reflexión fue retomada y compartida en otras redes sociales, lo cual desató una ola de críticas en su contra por parte de quienes aseguran que se trata de una indirecta hacia la hija de Eugenio Derbez, quien fue su pareja sentimental por más de 5 años.

Paulina Burrola, el nuevo amor de su vida

El actor presentó a su novia en redes sociales, lo cual desató una ola de críticas en contra de los dos.

Pese a las críticas, el actor no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, debes de saber que esta no es la primera vez que recibe ataques en redes sociales, pues algunos cibernautas aún no aceptan que él se esté dando una nueva oportunidad en el amor con Paulina Burrola.

Todo parece indicar que el romance entre los dos va de maravilla, pues no temen mostrar en redes sociales lo enamorados que están. Incluso se sabe que la novia del actor ya convive con su hija Kailani. Por otro lado, Aislinn Derbez ha hecho oficial su rumoreado romance con el influencer Jonathan Kubben.

¿Por qué se separaron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

La pareja ha decidido mantener una excelente relación por el bienestar de su hija Kailani.

La Verdad Noticias te dio a conocer en marzo del 2020 que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaban su separación. De acuerdo a las declaraciones de la actriz, el motivo que puso fin a su matrimonio de cinco años fue la incompatibilidad que había surgido entre los dos, misma que se hizo imposible de ignorar conforme pasaban los días.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales