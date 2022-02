Mauricio Ochmann envía controversial mensaje a su ex suegro Eugenio Derbez

El actor envió un mensaje al papá de Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se separaron en 2020, pero todo parece indicar que los famosos llevan buena relación pese a que ambos se encuentran en una relación con sus respectivas parejas, pero quien en esta ocasión causó controversia fue el actor quien envió un especial mensaje a su ex suegro Eugenio Derbez.

Durante una reciente entrevista con los medios del espectáculo, el famoso habló de su nueva película ‘Qué despadre’ y aprovechó para dedicarle unas palabras al comediante y productor mexicano.

Recordemos que en semanas pasadas, Ochmann causó furor en redes sociales tras su reacción ante el nuevo romance de Aislinn Derbez, con quien tiene una hija, Kailani, quien está próxima a cumplir 4 años.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre Eugenio Derbez?

El actor le envió un especial mensaje a su ex suegro.

Fue durante la presentación de su nueva película en donde el actor aprovechó para felicitar al también actor Eugenio Derbez por su nueva película ‘Coda’, la cual está nominada a los Óscar, como Mejor Película.

“No he hablado con Eugenio, pero le mando muchas felicidades, muchas felicitaciones a él y a todo el elenco, no he visto la película, tengo ganas de verla, sé que es muy entrañable y muy bonita, he visto el tráiler y pues nada”, expresó Ochmann.

Pese a que confirmó que no ha tenía comunicación con el padre de Aislinn Derbez, declaró “que felicidad que está nominada a mejor película, por ahí supe también que estuvo nominada, no sé si ya ganó premios, a mejor elenco y ensamble, todas mis felicitaciones”.

¿Cuál es la edad de Mauricio Ochmann?

El actor es originario de Estados Unidos.

El actor Mauricio Ochmann nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington, Estados Unidos. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2016 se casó con Aislinn Derbez y desde entonces mantuvo una relación cercana con Eugenio Derbez y su familia, pues recordemos que incluso participó en el Reality show, 'De viaje con los Derbez'. Actualmente el artista tiene 44 años.

