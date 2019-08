Mauricio Ochmann defiende a Aislinn Derbez tras ser criticada por foto de Instagram.

Luego de que la hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, compartiera una imagen en donde sale amamantando a su hija Kailani y recibir fuertes críticas por algunos usuarios de Instagram; su esposo Mauricio Ochmann salió a su defensa y le recordó a los que criticaron dicha acción que existe una multa por discriminar o intimidar la acción de amamantar en público.

Por la críticas que recibió la actriz Aislinn Derbez de 32 años de edad tuvo que salir su esposo Mauricio Ochmann de 41 años de edad, luego de que la madre de Kailani compartiera una foto cuando la amamantaba; celebrando la semana de lactancia materna.

“¡Es una falta de respeto lactar en público! Te invito a hacerlo en privado. Una cosa es promover la lactancia y otra es hacerlo en público. A mí no me incomoda estar desnudo en público, pero por respeto no lo hago ¡Saludos!”, escribió el usuario.

Mauricio Ochmann defiende a Aislinn Derbez de las agresiones en Instagram

En la publicación de Instagram de Aislinn Derbez se puede apreciar alimentando de su pecho a su pequeña hija, hecho que algunos seguidores aplaudieron por hacer este tipo de promoción para la lactancia. Pero ante las críticas salió Ochmann a recordar que existe una ley que protege a las madres e incluso que podrían ser multados por discriminar o reprimir a las mujeres.

“Te informo que hay una ley que protege a la mujer para que pueda amamantar en público y a gente como tú, por discriminar, intimidar o insultar, le podrían dar de 25 a 36 horas de arresto en la CDMX”, contestó Ochmann.

Recordar que no es la primera ocasión que critican a la guapa actriz Aislinn Derbez por situaciones como la mencionada, ya que de igual manera muchos criticaron cuando compartió una imagen junto a su hermana Aitana imitando la acción de amamantar con su muñeco, mientras ella lo hacía con su hija Kailani.

