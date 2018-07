Mauricio Ochmann confesó las razones por las que no bautizará a Kailani

Hace algunos días los famosos papás, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez confesaron las razones por las que Kailani no será bautizada. Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, Ochmann mencionó que por el momento no planean bautizar a su hija, pues recalcó que no son religiosos, pues ellos se consideran más espirituales y han usado otros rituales, pero por el momento están disfrutando la etapa de ser padres de una hermosa niña.

Recordamos que la pareja cuando se casaron lo hicieron en una ceremonia muy íntima donde acudieron familias y amigos más cercanos de la pareja.

Actualemente Ochmann y Aislinn disfrutan de su hija Kailani, pues hace algunos días se fueron a vacacionar a Hawai en una isla llamada Kauai, siendo uno de los primeros viajes juntos como familia, pues estuvo la hija de actor Lorenza que tiene 14 años, pues su hija y su esposa han mantenido una relación de amigas y Lorenza esta fascinada con la llegada de su hermanita Kailani.

Tras su viaje por las hermosos lugares de Hawai el actor Mauricio Ochmann compartió una tierna fotografía a lado de su hija Kailani ambos lucen felices y sonriendo.

Cabe mencionar que en la isla de Hawai la pareja anunció que estaban esperando a su primer bebé.

Y es que en sus cuentas sociales la pareja no deja de compartir emotivos momentos junto a su pequeña hija, de igual forma Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez comparten su alegría con su nieta.

La pareja ha estado muy feliz con la llegada de Kailani, pues la familia agradece esta nueva etapa que están viviendo como padres de la pequeña.

Actualmente el actor estar promocionando su participación en la película Ya veremos que se estrena el próximo 2 de agosto, la historia cuenta la participación de los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser.