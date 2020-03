Mauricio Ochmann ¿Se hace promoción tras anunciar su soltería?

Mauricio Ochmann protagonizó durante varios años una de las parejas más “Goals” en la industria del espectáculo, al estar junto a Aislinn Derbez con quien tuvo una hija, sin embargo, hace unos días anunciaron su separación de manera oficial, a través de un comunicado en sus cuentas oficiales de instagram donde mencionan “Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja” asegurando que quedarían como amigos. Tal parece que, al ser soltero nuevamente, busca promocionarse.

A través de su Instagram Mauricio Ochamann publicó una “selfie” casual, en lo que parecía la comodidad de su cama, a punto de tomar una siesta. El actor hizo uso de sus redes sociales para bromear un poco sobre el pánico colectivo que se vive en México gracias a las compras de pánico de papel higiénico y el desabasto de artículos de limpieza, en muchos de los supermercados del país.

La sexy fotografía no tardó en llenarse de comentarios de sus seguidoras, donde no hacían más que halagar al actor y sus atributos físicos, pero tambien algunos mensajes pidiendole que segrese con Aislinn Derbez.

“Estás guapísimo, es lo único que se!!” “Chulada de hombre” “Tan bello” “Se mío por favor” fueron algunos de los atrevidos comentarios de sus más fervientes seguidoras.

Famosos reaccionan a la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

El inesperado anuncio de la separación de una de las más envidiadas parejas de México, tomo por sorpresa no solo a los seguidores, sino también a reconocidos personajes de la farándula mexicana, quienes no dudaron en compartir palabras de aliento para la ahora ex pareja.

“¡Que sea lo mejor! ¡Dios con ustedes y su princesa!”, dijo Andrea Legarreta.

“Que todo sea para bien. Entre Marido y mujer nadie se debe meter!”, escribió Consuelo Duval. “Bendiciones para 2. Los queremos”, comentó Sandra Echeverría. Sin duda ambos actores tienen el apoyo de familiares y amigos del medio artístico, quienes esperan lo mejor para ellos.