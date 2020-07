Mauricio Mejía: Estos HOMBRES fueron sus AMANTES en Televisa ¡Los quemó!

Mauricio Mejía: Estos HOMBRES fueron sus AMANTES en Televisa

Televisa está estrenando escándalo, ya que recientemente el actor Mauricio Mejía reveló a un amigo cercano una extensa lista de famosos que fueron parte de su vida amorosa durante mucho tiempo antes de que se casara con su actual pareja, el estilista Enrique Guzmán.

Tal parece que todo surgió a raíz de una conversación del que fuera actor de Televisa con un amigo cercano, a quién le contó todos sus sucios secretos durante la cuarentena por el Covid-19 y quien a su vez habló sin pelos en la lengua para la revista TVNotas.

Nadie se esperaba que este amigo contara lo difícil que fue para el actor tener que exponer su vida privada y sus preferencias, pero sin embargo, hoy disfruta tanto de su vida al lado de su pareja que se dio el tiempo para contarle a su amigo, quienes fueron algunos de sus amantes durante su estancia en Televisa.

Los amantes de Mauricio Mejía en Televisa

El supuesto amigo de Mauricio Mejía mencionó que aunque en ahora el actor está felizmente casado con Enrique, en su momento sí se la pasó muy bien, pues anduvo con Horacio Villalobos, Víctor Noriega, Javier Jattin, Juan Manuel Bernal, Christian Chávez, Polo Morín, Luja, Vicente Tamayo, además, con un actor de la serie Dynasty, Rafael de la Fuente, y aunque nunca lo ha aceptado, creo que también anduvo con Federico Díaz.

“Él dice que sólo fueron amigos, pero eso no se lo creo”.

Por si fuera poco también habló sobre los amoríos, pues señala que con Horacio Villalobos tuvo una relación de noviazgo, y que a pesar de que sus amigos le decían que era un hombre feo y viejo", él lo defendía con el argumento de que en su momento era guapo y muy interesante. Mauricio incluso tuvo la oportunidad de un 'encuentro' con su 'crush', Víctor Noriega.

Mauricio Mejía contó que con Juan Manuel Bernal tuvo una relación 'muy intensa' que incluso se daban encerrones de horas, según dijo en amigo del actor para TVNotas y aclaró que no fue el tercero en discordia entre Lambda García y Polo Morín, aunque no negó que tuviera sus arrumacos con el ex del hoy conductor de Hoy.