Mauricio Martínez lamenta que Pati Chapoy defienda “un delincuente” como Berumen

El actor arremetió contra la conductora por defender a Antonio Berumen/Foto: Pásala

El actor Mauricio Martínez reveló en sus redes sociales el pasado 10 de marzo que fue víctima de presunto abuso sexual por parte del productor Antonio “Toño” Berumen. Ante esto, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, ofendió a Mauricio llamándolo “basura” por acusar de esta manera al productor, ya que según ella, Berumen es una persona “admirable”.

Por esta razón, Martínez emitió un comunicado en su cuenta de Instagram lamentando la postura de Chapoy, ya que el actor considera que la conductora y productora de Ventaneando está defendiendo a un presunto delincuente en un canal nacional y minimizando las acusaciones de abuso:

“A ti Pati que ayer con gusto, orgullo y energía desbordante te tomaste el derecho de criticar a un hombre víctima de violencia sexual. Criticando a una víctima que tuvo la valentía de contar su historia que cargaba en silencio desde hace años, demostraste tu apoyo incondicional a un delincuente, no solamente en público si no también frente a cámaras en un canal nacional de la televisión”, expresó Mauricio Martínez quien fue criticado por Pati Chapoy al revelar el abuso que vivió.

¿Qué le pasó a Mauricio Martínez?

El actor declaró que fue víctima de abuso por parte del productor/Foto: Infobae

El actor y cantante mexicano reveló en un hilo en su cuenta de Twitter que inspirado por la denuncia que hizo Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, el actor decidió finalmente hablar sobre el presunto abuso y acoso sexual que vivió de parte de Antonio Berumen, otro afamado productor de la empresa Televisa.

En el hilo de la red social cuenta que en 2002 buscaba un representante, por lo que buscó a Berumen en su oficina, ubicada en su casa. Y cuando estaba en el lugar, fue invitado a tomar un baño en su ducha, ahí se percató que había una cámara de videograbación en el lugar, además de que quiso tocarlo sin su consentimiento.

“Salí bastante nervioso. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, compartió el actor Mauricio Martínez contra Berumen.

Mauricio Martínez critica la postura de Pati Chapoy

Martínez criticó la postura que tuvo Chapoy ante esta situación/Foto: Posta

Tras esta denuncia la conductora arremetió en su programa televisivo y pidió rotundamente que no le creyeran a Mauricio, porque aseguraba que su amigo Berumen sería incapaz de hacer algo así.

"¿Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable?, dice puras mentiras (...) es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada", dijo Chapoy en plena transmisión de Ventaneando.

Ante esto, Mauricio Martínez declaró en su publicación en Instagram que en su carta enfatizó que Chapoy lo único que hizo fue proteger a un depredador y quitarles la oportunidad a muchas víctimas de contar su verdad.

De igual manera, Mauricio Martínez hizo un recordatorio de cuando Chapoy se puso de lado del cantante Enrique Guzmán, cuando su nieta Frida Sofía lo acusó de haber sido abusada por él y la empezó a cuestionar, señalando que si lo estaba haciendo por lealtad o por sólo estar en trending topic.

