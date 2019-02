Mauricio Martínez aseguró estar libre de una enfermedad mortal (FOTOS)

El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, quien desde 2017 trabaja en Los Ángeles a través del musical “On your feet”, reveló que tras nueve años de lucha y tres reincidencias, hoy está libre de cáncer y de esta manera lo expueso en redes sociales:

“Lo vuelvo a decir: no hay mejor sentimiento en el mundo que cuando tu médico, después de nueve años de lucha y 3 reincidencias, te dice: “estás libre de cáncer”

Hay que recordar que el actor de 40 años de edad dio a conocer en agosto pasado que ganaba su cuarta batalla al cáncer de vejiga que padecía; sin embargo, aún debía permanecer en observación y tratamiento.

“Hasta el pasado mes de julio solía decir que era un sobreviviente de cáncer por tercera vez. Hoy estamos en agosto y he sobrevivido al cáncer por cuarta vez. Así de rápido es como la vida te puede cambiar”

Mauricio expuso que lleva ocho años luchando contra el cáncer y que el tipo de quimioterapia que recibió fue localizada y no sistémica, lo cual significa que los efectos secundarios son mínimos y realmente no afectaron mucho en su día a día, por lo que ahora se encuentra en México tras darse una pausa en el musical “On your feet”.