Mauricio Mancera y el día que casi pierde la vista por un accidente ¡Entérate!

Mauricio Mancera se ha consolidado como uno de los actores y conductores más apreciados de la pantalla chica, siendo algunas de sus participaciones más destacadas en el Programa Hoy y ahora en “Miembros al Aire”.

Y aunque Mancera inició su carrera artística desde hace varios años, el conductor reveló que su historia de vida pudo haber sido completamente diferente a causa de un terrible accidente que sufrió a los 8 años y en el que casi pierde la vista.

Mediante una entrevista en el matutino de Televisa, Mauricio Mancera contó que estuvo a punto de perder la vista debido a un incidente con un raquetazo; pues de niño fue inscrito a clases de tenis por sus padres.

“Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá, el entrenador le dijo ‘ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al pero’, abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega”