Mauricio Islas perdió las ganas de vivir tras ser acusado de abusar de una menor

Mauricio Islas perdió las ganas de vivir tras escándalo con la hija de El Puma

Mauricio Islas se vio envuelto en un escándalo que cambió por completo su vida y su carrera. El actor estaba en su mejor momento cuando fue denunciado de abuso sexual a la hija del cantante José Luis Rodríguez ‘El puma’, el famoso se enteró que Islas y su hija mantenían una relación, a pesar de que ella aún era menor de edad.

Génesis y Mauricio se conocieron en 2004, cuando ambos participaban en la telenovela ‘Prisionera’, la primer producción que el actor realizó para Telemundo; y durante una fiesta organizada por la producción él y la joven sostuvieron un encuentro, mismo que desató la furia del padre de Génesis, quien no dudó en proceder legalmente contra él.

El juicio falló a favor de Mauricio Islas y se comprobó que la relación con la estadounidense había sido consensuada.

A pesar de todo fue un golpe muy duro para Mauricio, así lo recordó en una entrevista que ofreció al programa ‘El minuto que cambió mi destino’: “No dormía. Estuve siete horas loco, en un closet.

El actor aseguró que perdió las ganas de vivir: “De repente dije, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Era tanta mi desesperación, que me metí al closet y me encerré. Cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador”.

Mauricio Islas recurrió incluso a Dios, para pedirle que lo ayudará a salir adelante en uno de los momentos más oscuros de su vida: “Voltee y le dije a Dios: Por favor encárgate de lo que no está en mis manos y te prometo tratar de hacerme responsable de lo mío.

Enfrentar la justicia fue sólo la mitad de sus problemas, pues aunque estaba seguro de su inocencia y de que todo saldría a su favor, hacer frente a la prensa que lo atacaba constantemente, no fue nada sencillo.