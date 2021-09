Mauricio Islas está en la mira de la prensa nacional debido a los rumores de un posible embargo sin embargo el actor ya fue entrevistado y explicó la situación legal en la que se encuentra.

“Me estoy ocupando, cuando suceden estas cosas hacen que tú te pongas a hablar y exhibir, enseñan sus cartas..."

"...Mis cartas las sabrán en su momento en el juzgado”, dijo el actor.

El famoso actor, Mauricio, confirmó que esta demanda inició hace más de 10 años y supuestamente la había perdido pero ahora se está ocupando poco a poco.

¿A Mauricio le preocupa el embargo?

Islas mencionó que no se encuentra preocupado ya que conoce su situación jurídica y la demanda no le quita el sueño así que desmiente los rumores de estar en la quiebra o de que posiblemente sea embargado próximamente.

“Te soy honesto, ni estoy molesto, ni estoy preocupado..."

"...Cuando conoces el tema de juzgados y abogados, no es algo que te quite el sueño, me lo está diciendo la revista, no me lo está diciendo un juez y todavía después de eso vienen los amparos y una gran cantidad de cosas en un proceso legal”, dijo.

En La Verdad Noticias te habíamos contado que el actor perdió una demanda por más de 1 millón de pesos, contra Tv Notas sin embargo esto no le preocupa en lo más mínimo.

¿Cuál es la edad de Mauricio Islas?

El actor actualmente tiene 48 años de edad, cuenta con una amplia trayectoria en telenovelas y producciones. Se le reconoce por haber sido un galán en los noventas.

Actualmente es participante de MasterChef celebrity México y ha sorprendido a muchos televidentes que le habían perdido la pista por varios años.

