Mauricio Herrera de Televisa sufre secuelas por culpa del COVID-19

A finales del pasado mes de junio, Mauricio Herrera, actor de Televisa, se contagió de COVID-19 y tuvo que estar 13 días hospitalizado. Afortunadamente salió adelante, pero al volver a su casa sufrió una caída que le provocó ciertas lesiones.

Sin embargo, lo que en realidad no lo ha tenido bien de salud en estos días son las secuelas que le dejó el coronavirus, según declaró Mauricio Herrera al programa matutino ‘Venga la alegría’ de TV Azteca.

"Esta enfermedad deja muchísimas secuelas y las estoy viviendo. Me siento cansado, con falta de energía. Se me subió el azúcar; como me dieron mucha cortisona para tratarme, debo eliminarla para que baje el azúcar", declaró el actor de 86 años de edad.

Mauricio Herrera platicó en Venga La Alegría sobre su experiencia con el COVID-19.

Mauricio Herrera habla sobre las secuelas del coronavirus

Mauricio Herrera añadió: "Ha sido todo un proceso, caminar más complicado porque pierdes masa muscular, yo perdí mucha, baje como 8 kilos. Además el oxígeno lo sigo utilizando, me lo pongo en mi casa, tengo que dormir con él porque no vaya a ser que se me baje la oxigenación y se dé un problema".

El cuerpo de Mauricio Herrera sufrió varios estragos a causa del coronavirus.

El también comediante confesó que no le tiene miedo a la muerte: “Lo que me ayudó es ser propositivo, desde que entré al hospital sabía que estaba grave pero nunca pensé que iba a morir, y aprendí que esto del Covid no es un chiste".

Mauricio Herrera confesó que perdió peso a causa del coronavirus.

Fotografías: Instagram