Mauricio Herrera de Televisa sufre TERRIBLE caída en el baño de su casa

Quien este 2020 la ha pasado difícil es el actor Mauricio Herrera de 86 años, ya que a finales del pasado mes de junio o lamentablemente se contagió de COVID-19, por lo cual tuvo que permanecer 12 días hospitalizado, sin embargo logró superar este padecimiento.

Pero ahora, contó en entrevista para el programa ‘Sale el sol’, que se encuentra nuevamente afectado de salud; ya que hace unas días sufrió una caída en el baño de su casa: “El baño tiene dos escalones, y me levanté muy seguro, iba yo caminando, subí el primer escalón y en el segundo perdí el equilibrio, y me fui para atrás, y me giré para no pegarme en la cadera porque tengo la cadera mal”, dijo.

Mauricio Herrera sufrió un percance en el baño de su casa.

Y aunque gracias a esta maniobra el accidente no fue tan grave, el actor asegura si se lesionó: “Me pegué en la costilla. Por supuesto que me la debo haber semi fracturado o lastimado porque no me he podido mover mucho, pera era mejor que pegarme en la cadera, porque ahí sí me hubiera yo tenido que operar".

Te puede interesar: Mauricio Herrera vivió un INFIERNO tras ser hospitalizado por Covid-19

Mauricio Herrera sufre depresión a causa del coronavirus

Mauricio Herrera confesó que el haber tenido coronavirus le provocó depresión.

Sobre qué cuidados ha tenido tras este incidente, comentó: “Me hicieron una radioscopia, para los pulmones unos rayos X, pero todavía me siento un poquito mal para caminar. En cuanto al coronavirus que tuve, a veces me deprimo un poco, me canso porque como fue mucho tiempo 12 días en el hospital”, finalizó.

Mauricio Herrera es un reconocido actor mexicano que destaca por su labor en el cine, televisión y teatro, también es director de teatro. Su carrera actoral fue forjada a lo largo de 50 años, siendo Televisa la empresa con la que trabajó más tiempo.

Fotografías: Instagram