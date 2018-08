Mauricio Garza, grabará programa de comedia en Miami

Mauricio Garza estuvo en la Riviera Maya disfrutando del sol, la playa y los amigos con quienes se la pasó de lujo, también tuvo un acercamiento con LA VERDAD, y en exclusiva nos comentó sus próximos proyectos que están a nada de concretarse.

El joven que alguna vez estuvo en Código Fama y se dio a conocer recientemente en el programa ‘40 y 20’ y posteriormente en ‘Reto 4 Elementos’, nos comentó si se esperaba o no la actual exposición mediática de la que goza.

“Pues todo se dio después de ‘Reto 4 Elementos’, llegó ‘Miembros al Aire’, ‘U News’, ‘Me Caigo de Risa’ y en unas semanas sale al aire la tercera temporada de ‘40 y 20’, se han venido muchas cosas, ya me voy a ser una serie a Miami, es comedia, aun no les puedo decir mucho por ahora, pero es muy padre y se van a divertir”, aseguró en entrevista exclusiva.

Respecto a su nuevo proyecto asegura que ha querido hacer cosas nuevas pero la comedia lo persigue, aun así se siente cómodo con sus trabajos.

“He querido hacer algo diferente per la vida me lleva a la comedia y pues allí estoy haciéndola feliz emocionadísimo de hacer comedia otra vez, cuándo las cosas son para ti, son para ti”, nos comentó muy contento el simpático actor que la está rompiendo en grande este 2018.

Al preguntarle si esperaba tantos proyectos para este año nos aseguró que no; “Ay no me lo esperaba pero así es la vida”, finalizó con una sonrisa contagiosa.