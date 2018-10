Mauricio clark "Se lava" la homosexualidad

El conductor Mauricio Clark, ha estado envuelto en la polémica debido a sus comentarios y acciones, y al parecer sigue dando de qué hablar, pues en su proceso de reinventarse, ha dejado atrás sus adicciones y excesos e incluso ha dejado de ser homosexual gracias “a la palabra de dios”

Se lava los pecados

Sucedió en el Río Jordán, donde Mauricio Clark se bautizó para limpiar su alma, pues ha decidido ser un fiel sirviente de dios.

El conductor publicó una fotografía en su cuenta de Instagram plasmando el momento de su bautizo, acompañó la fotografía con el siguiente mensaje:

“Haber renovado las promesas bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada”

La publicación rápidamente se llenó de comentarios que reprochaban las acciones del conductor y otros que le daban palabras de aliento, pues el actor ha expresado su rechazo por la comunidad gay desde que dejó de serlo, también publicó una serie de fotografías junto a lugares relacionados con la religión haciendo la ilusión a su avance a pesar de la tentación.