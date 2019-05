Mauricio Clark organiza una ¡MARCHA EX GAY!

Cuando le dije a mi mamá, "soy gay" mi mamá soltó a llorar, mi papá se enojó y en la casa abundó el caos.



Mi mamá me aceptó, me respaldó, luchó conmigo hombro con hombro y jamás me enjuició ni señaló.



Me advirtió de las consecuencias ETS (VIH sobretodo)



