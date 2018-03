Mauricio Clark muestra secuelas de sus adicciones

Chavos, éstas son las secuelas más pequeñas de una adicción: las físicas. Gracias a Dios, todo tiene solución y pronto un ángel me ayudará.

“Yo creo que la mejor manera de ayudar y me queda hoy muy claro es mostrando ese lado oscuro que muchas veces no nos atrevemos a mostrar, y no solamente porque salgamos en la televisión o no, yo creo que sucede en muchas personas”, declaró en entrevista con Mauricio Barcelata y Luz María Zetina.