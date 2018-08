Mauricio Clark mencionó en redes sociales que ‘la homosexualidad es una moda’

El ex conductor de un programa de noticias de Televisa Mauricio Clark, manifestó su punto de vista contra la homosexualidad, en su cuenta social de Twitter mencionó un comentario donde desato fuertes reacciones de los internautas, al decir que la ‘homosexualidad es una moda’.

La homosexualidad es una moda. — Mauricio Clark (@clarketo) 9 de agosto de 2018

Mauricio Clark manifestó que no tiene nada en contra de la comunidad gay, pues recordamos que durante mucho años el ex conductor oculto por mucho tiempo sus preferencias sexuales y sus adicciones a las drogas.

Tras el polémico mensaje en Twitter el ex conductor Clark, ha obtenido más de mil comentarios en su cuenta social y dicha publicación ha sido compartida más de cien veces.

Luego de realizar dicho comentario volvió a postear otro mensaje en su cuenta social:

‘Lo que haya hecho en mi pasado es justo eso, pasado. Y si, cometí muchos pecados y aberraciones y así como muchos de ustedes, yo tampoco creía, me burlaba y ofendía’.

Tras las publicaciones el ex conductor mencionó que no quiere generar controversia ni mucho menos ofender a las personas, de igual forma a la comunidad gay. Luego de realizar estas publicaciones sobre la homosexualidad, el ex conductor de Televisa se manifestó en contra del aborto.

Mauricio Clark mencionó en redes sociales que ‘la homosexualidad es una moda’

Cabe mencionar que el ex conductor hace algunas semanas desato fuertes críticas al revelar que su homosexualidad es parte de su pasado y que ahora más que nunca le gustaría formar una familia.

Las declaraciones que fueron expuestas en una entrevista mediante un programa de espectáculos llamado ‘Intrusos’, generó reacciones negativos de muchas personas que han criticado el cambio tan drástico de Mauricio Clark y de las revelaciones que hizo sobre su homosexualidad, asegurando que las decisiones que tomo en su momento ya son cosa de su pasado. Recordamos que el ex conductor decidió abandonar el programa de Televisa para recuperarse de sus adicciones a las drogas.