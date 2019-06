Mauricio Clark hace impactante declaración: No usen drogas si no quieren acabar como yo

Mauricio Clark continua creando polémica con sus declaraciones después de que hace un tiempo gritó a los 4 vientos que se había curado de su más grave enfermedad: el ser homosexual.

Tras su ‘milagrosa curación’ el famoso ex conductor no ha dejado de tener altercados con múltiples celebridades, siendo la ultima de ellas la conductora Andrea Legarreta, quien literalmente lo humilló en televisión nacional.

Ahora, Mauricio Clark vuelve a dar de que hablar tras su ultima declaración, donde expresó que todos sus errores de debieron a su homosexualidad e incluso dio una advertencia a todos los espectadores.

Mauricio Clark se convierte en una de las personas más indeseadas de México con cada declaración que da, pues uno de sus últimos escándalos fue cuando trato de organizar una marcha anti gay.

Ahora, tras la humillación que sufrió a manos de Andrea Legarreta, el polémico famoso declaró que admite todos sus errores, pero no fueron directamente su culpa, pues dijo que todo lo que hizo fue a causa de que era homosexual.

"A los que atacan diciendo que ya se me fundió el cerebro, bajita la mano me da gusto saber que estoy aportando algo en sus vidas. Si no quieren dejar la vida gay es su rollo, pero por fa si no quieren acabar como yo”.