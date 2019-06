Mauricio Clark confirma MARCHA EX-GAY en la Ciudad de México

Tal parece que cuando Mauricio Clark dice que hará algo, no hay nada que le impida dar marcha atrás; muestra de ello, la marcha del orgullo ex-gay, la cual manifestó la semana pasada y hoy confirma es una realidad.

Suena como una broma, pero no lo es; la marcha del orgullo ex-gay que está organizando Mauricio Clark ya tiene el apoyo de varias organizaciones civiles de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y España.

No obstante, el ex reportero de Noticieros Televisa pidió que no se tergiverse la información, pues el real contexto de la marcha es celebrar a las personas que en algún momento se declararon homosexuales y actualmente dejaron dejaron esa vida atrás, coo él.

“La marcha es contra la ideología de género, para personas que llevaron una vida homosexual y que hoy gracias a Dios ya no”.

Mauricio Clark confirma MARCHA EX-GAY en la Ciudad de México

Mauricio Clark señaló que esta celebración esta planeada para el primer trimestre del próximo año, pues él, en conjunto con distintas asociaciones pro-vida, la están preparando con tiempo para hacerla bien.

Ante estas declaraciones, el ex reportero aseguró que a pesar de todos sus detractores no dejará de escribir su postura e ideología en redes sociales, pues considera que su mensaje beneficia a las personas que están cansados de llevar ese tipo de vida, y para hacerles saber que si existe una salida ante su desviación sexual.

Mauricio Clark confirma MARCHA EX-GAY en la Ciudad de México

Cabe destacar que el ex conductor dio a conocer esta noticia a tan solo unos días de que se lleve a cabo la edición 2019 de la Marcha del Orgullo LGBTTI en la Ciudad de México.

Sobre ello, Mauricio Clark manifestó no estar de acuerdo con dicha marcha por ser un evento que promueve el libertinaje y depravación bajo un disfraz de lucha social.

“Inclusive cuando llevaba una vida homosexual estaba en contra de la marcha del orgullo gay”.

Mauricio Clark confirma MARCHA EX-GAY en la Ciudad de México

Asimismo, declaró que la sociedad se está aprovechando para echarle la bolita a él para promover el odio a los homosexuales:

“¿Por qué la gente piensa que el mundo homosexual es promiscuo, perverso, basado en las drogas, el sexo y el libertinaje? Porque esa misma imagen y esa misma comunidad lo ha hecho ver así. No es posible que en la avenida más importante del país (Paseo de la Reforma) salgan marchando muchos de ellos con sus genitales a la vista de todos. Inclusive me ha tocado ver a muchos de ellos teniendo intimidad en la calle en plena marcha y se escudan en que es el día de su orgullo. Eso para mí sólo muestra perversión, una vida indigna, una vida basada en el libertinaje; si eso quieren vender se están echando la soga ellos mismos”, dijo.

Mauricio Clark confirma MARCHA EX-GAY en la Ciudad de México

QUIZÁ TE INTERESE: Andrea Legarreta DESTROZA a Mauricio Clark en programa ‘Hoy’