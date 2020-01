Mauricio Clark confiesa que es un adicto al porno gay.

El famoso periodista Mauricio Clark ha desatado una gran polémica en las redes sociales al realizar fuertes revelaciones en una entrevista que tuvo con la popular revista TV Notas donde confiesa que actualmente se encuentra pasando por una etapa muy dura en su vida.

La revista obtuvo dichas declaraciones cuando el periodista Mauricio Clark se encontraba a la espera de su vuelo que lo llevaría al estado de Veracruz donde lo habían contratado para dar una conferencia sobre su vida como ex-gay, la cual ha sido duramente criticada en redes sociales por promover las terapias para curar la homosexualidad.

Mauricio Clark mencionó que se encuentra en una etapa de soledad bien dolorosa para él y que aunque hace poco tuvo un tropezón muy fuerte, asegura que él puede afrontar el dolor con mucho amor y que no necesita utilizar máscaras para poder sobrellevarlo y seguir adelante.

Según datos extraídos de dicha entrevista, Mauricio Clark asegura que se encuentra en medio de una gran encrucijada donde tiene que resistir a todas las tentaciones posibles que se le presenten pero que estas han sido demasiado fuertes y que no ha podido evitar caer en ellas.

Una de ellas es la pornografía gay, la cual admitió que sigue viéndola pero aseguró que esta ya no lo excita en lo más mínimo, Mauricio Clark también confesó que no puede dejar de verla debido a que tiene una gran obsesión con ella y esta trabajando para poder alejarse completamente.

“He caído en la pornografía gay, en donde ya ni siquiera me excito, ya no me produce nada ni me estimula pero no puedo dejar de verla”, declaró Mauricio Clark en la entrevista.