Mauricio Clark anuncia en Instagram que son sus últimos días, ¡Preocupante!

Mauricio Clark ha vuelto a levantar sospechas de pensamientos suicidas, luego de publicar que son sus últimos días, un mensaje que ha preocupado a todos sus más de 75 mil seguidores, quienes le han dejado mensajes de apoyo al ex conductor de Televisa para que no vaya a cometer una locura.

La vida que Mauricio Clark estuvo en boca de todo el medio de la farándula durante el 2018 y 2019, luego de que el ex conductor de espectáculos de Televisa afirmara que había dejado las drogas, pero eso no fue lo polémico, sino que a raíz de haberse convertido en cristiano, Mauricio afirmó que no sólo estaba sobrio de sustancias tóxicas, sino que también había dejado de ser homosexual, culpando a su preferencia sexual como la causante de su ingreso en el mundo de las drogas.

Después de tan controversial afirmación, fueron miles de personas las que atacaron y las que defendieron al periodista. Ya que sus detractores afirmaban que la homosexualidad no es una enfermedad que se quita o se cura; mientras que los que defendían a Clark le aplaudieron su decisión de ir “por el buen camino” y alejarse de las malas influencias.

Sin embargo, Mauricio Clark continuó defendiendo su postura de culpar a la homosexualidad de sus males, incluso afirmó que después de renovar su fe y tener un acercamiento con la religión, el conductor logró encontrar el amor nuevamente con una mujer, situación que creo aún más polémica.

También te puede interesar: Mauricio Clark recayó en la homosexualidad ¡No que no!

MAURICIO CLARK PUBLICÓ UN MENSAJE PREOCUPANTE

Pero la sobriedad no le duró mucho a Clark, puesto que hace unos meses, en el 2019 se habló de una recaída del conductor en el mundo de las drogas. Además, recientemente compartió en su instagram un mensaje que alarmó a sus fieles seguidores:

“Esta noticia le dará gusto y alegría a muchísimas personas... Los últimos días de Mauricio Clark.”

La publicación iba acompañada de una foto del ex conductor de televisión cuando estaba en sus buenos tiempos. No obstante, sus señales de estar pasando por un momento de crisis emocional y/o psicológica no le han impedido seguir atacando la diversidad sexual; mientras también comparte contenido religioso en sus redes sociales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.