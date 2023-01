Mauricio Castillo nos demuestra que se puede vivir haciendo lo que amamos

Mauricio Castillo es reconocido por los diversos papeles interpretados como actor de televisión, comediante y locutor, sin embargo, este tiene otras facetas artísticas, en específico, las artes plásticas, que son en realidad su mayor pasión desde la juventud.

Mauricio comenzó su carrera en televisión a los 19 años y desde entonces nunca se ha detenido. Ha participado tanto en series de televisión como en programas de comedia y de opinión, así mismo ha tenido diversas oportunidades como locutor. Lo que poca gente sabe es que el llamado artístico de Mauricio comenzó desde muy joven.

Castillo demostró aptitudes para la pintura siendo apenas un niño de 8 años, cuando estudiaba en la Academia de Pintura de Santa Catarina en Coyoacán; posteriormente se matriculó en la carrera de Arquitectura de la UNAM, pero lo más sorprendente, es que Mauricio se especializó en Pintura Gráfica y Grabado en Bellas Artes. Así que podría decirse, que la vena artística siempre ha estado inmersa en el también productor y guionista.

Mauricio ha comenzado a vivir del arte

Confiesa que ahora puede vivir del arte

Gracias a su formación y dedicación, Mauricio nunca ha dejado de lado la pintura, sin embargo, ha sido en años recientes que se ha enfocado mucho más en esta, pues en sus propias palabras, “lo otro está prácticamente resuelto”, refiriéndose a su carrera en medios de comunicación masivos.

Además, la independencia económica que han logrado sus hijos, le permite tener una mayor libertad para dedicarse al arte y enfocarse en ello sin preocuparse excesivamente por las cuestiones económicas. Sin embargo, el actor también ha confesado que en fechas recientes sus pinturas se han vendido mejor que nunca, lo que le ha llevado a probarse a sí mismo que se puede vivir de las pasiones.

Y es que, después de tantos años de carrera artística, Mauricio se ha ganado el cariño del público y con ella la libertad de probar cosas nuevas para su futuro personal y profesional. No obstante, su paso por la fama no ha sido del todo pacífico, pues algunas declaraciones le han valido estar en el ojo del huracán. En fechas recientes, sus críticas hacia Tenoch Huerta lo pusieron en una sesión de dimes y diretes con el actor, como te comentamos en La Verdad Noticias.

La salida de Mauricio Castillo de “Miembros Al Aire”

Mauricio participó por años en el talk show Miembros Al Aire

Miembros Al Aire ha sido por años uno de los talk show mexicanos más populares y queridos por el público y Mauricio fue parte de estas emisiones durante un largo tiempo. Sin embargo, en cierta ocasión Castillo fue despedido de la emisión, dejando a todos sorprendidos y sin explicación.

Tiempo después, Mauricio contaría a Multimedios la razón de su salida tan inesperada del programa. De acuerdo a sus declaraciones, los integrantes de Miembros Al Aire tenían en ocasiones presentaciones en vivo en teatros alrededor de la república, sin embargo, él por su parte, también tenía compromisos y presentaciones en convenciones, lo que complicaba su horario.

En palabras de Mauricio, “fue una estupidez”, pues él no avisó que ya tenía fechas pactadas y no pudo asistir a uno de los shows en vivo del programa, por lo que fue despedido por la producción. A pesar de ello, meses después Mauricio fue recontratado pues la emisión no era lo mismo sin él.

