Mau y Ricky comparten en Instagram como lucían antes de ser FAMOSOS

Mau y Ricky, dúo reggaetonero de origen venezolano, han causado gran revuelo entre sus fanáticos al compartir en su cuenta de Instagram una imagen que los muestra cómo lucían antes de obtener fama dentro del género urbano ¡El cambio es impresionante!

La fotografía nos muestra a los carismáticos hijos de Ricardo Montaner con un look totalmente diferente, el cual usaban durante sus primeros años dentro de la industria musical. Los reggaetoneros no dudaron en bromear con sus seguidores de Instagram al asegurar que su imagen era la razón por la cual las personas no escuchaban sus canciones.

Esta publicación, la cual logró alcanzar los 250 mil likes en menos de 24 horas, causó gran furor entre los fanáticos de Mau y Ricky, quienes no pudieron evitar sorprenderse al ver su antiguo estilo, el cual no se parece en nada al que manejan ahorita. Y tú, ¿Cómo los prefieres?

Mau y Ricky forjan una exitosa carrera musical

Aunque iniciaron su carrera musical desde hace casi una década, los hijos de Ricardo Montaner lograron alcanzar el reconocimiento a nivel latinoamericano cuando incursionaron dentro del género urbano. En la actualidad cuentan con un álbum de estudio y un EP, los cuales gozan de gran éxito en las listas de popularidad.

Su fama dentro de la industria musical les ha permitido colaborar al lado de grandes cantantes como Nicky Jam, Thalía, Camilo y Sebastián Yatra. La canción más conocida de este talentoso dúo venezolano se titula “Mi Mala” y fue una colaboración con Becky G.

Mau y Ricky gozan de gran éxito en el mundo del reggaetón.

La popularidad de Mau y Ricky en las redes sociales ha tenido un aumento impresionante durante en los últimos años, sobretodo en Instagram, plataforma donde ya superan los 4.6 millones de seguidores, quienes tienen la primicia de sus nuevos proyectos musicales así como la oportunidad de conocer más detalles de la vida que llevan lejos de los escenarios.

Fotografías: Instagram