Mau Nieto no quiere sargazo en su presentación en Cancún

Mau Nieto regresará a la ciudad de Cancún con un nuevo show, sin embargo, sabe que el reto es mayor puesto que el teatro en el que se presentará será ciertamente más grande, lo que representa un mayor retro de convocatoria, pero que está seguro puede cumplir, o por lo menos afrontar.

“La primera vez que fui a Cancún nos fue bien, pero entiendo que ahora será un teatro más grande, agradezco a todas las personas que asistirán, agradezco que se bañen, que se arreglen y en verdad se les agradece”, señaló el famoso standupero.

Sin embargo, ahora Mau Nieto regresa renovado y diferente, “Ahora soy un Mau más inmaduro, un show más divertido, no pienso tanto los chistes, no quiero ser aquel con chistes inteligentes, quiero que la gente se ría mucho”, nos confesó en exclusiva a La Verdad.

De igual forma nos contó, porque este nuevo show se llama ‘Nunca me voy a casar’, “La verdad fue un error en la matrix, puesto que en un inicio se llamaría ‘Nunca tendré una novia’ pero la tuve, entonces ella sugirió una vez en el matrimonio y fue entonces cuando surgió el título actual de este show”, nos dijo entre risas.

Al preguntarle sobre lo que piensa de Cancún, nos dijo algo que no se esperaba, puesto que había escuchado mucho sobre la inseguridad que existe en Quintana Roo, pero dijo que esto no ha sido problema.

“En algún momento se escuchaba que estaría peligroso, pero la verdad eso no es así, he ido recientemente en eventos privados de empresas y me ha tocado siempre todo muy tranquilo”, nos dijo Nieto.

Al hablar de la ausencia de sargazo en las playas de Cancún, nos comentó que espera que no llegue alguien vestido de sargazo a la función, que, si bien sería algo espectacular, no quiere tener contacto con el alga.

