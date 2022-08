Mau Nieto: Otra mujer denuncia al comediante de drogarla

El stadupero y colaborador de TV Azteca, Mauricio Nieto, mejor conocido como Mau Nieto se encuentra en medio de la polémica pues hace unos días fue señalado de haber agredido sexualmente a la productora Melissa Yamel.

La productora aprovechó su cuenta en Twitter para expresar su experiencia con el comediante al que acusó de emborracharla y violarla en un baño de uno de los lugares donde se presentaba.

Tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, esto causó que el comediante emitiera un comunicado negando tales acusaciones, asegurando que tomará acciones legales ya que su imagen ha sido afectada, lo que le ha causado problemas laborales.

Más denuncias para Mau Nieto

Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea �� para quien se lo encuentre, en cualquier contexto. — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Después de que se diera a conocer la denuncia de la productora ha aparecido una nueva denuncia para el comediante que data de 2017 por parte de una mujer que se identifica en redes sociales como Ximena Moreno.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la mujer rompió el silencio para contar que también sufrió un abuso por parte del comediante, quien supuestamente la habría drogado sin su consentimiento.

“Abro hilo el día en el que Mau Nieto me drogó... Melissa yo si te creo no dije nada porque al final ‘sólo me drogó’ hoy lo comparto como antecedente, para quien se lo encuentre, en cualquier contexto”, escribió la usuaria.

Según el testimonio de la mujer la historia sucedió en 2017 cuando ella salió con uno de los amigos de Mau Nieto, después de la cena fueron al departamento del denunciado a jugar juegos de mesa y ahí el comediante habría aprovechado que salió a fumar para ponerle algo en la bebida.

“Definitivamente estar en un espacio cerca de él no es seguro para ninguna mujer, en enero del 2017 salí con uno de sus amigos, cenamos y después fuimos al departamento de Mauricio a jugar juegos de mesa… el tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar”, recordó.

Ximena dijo que en primera instancia no se sentía en riesgo, pero la situación comenzó a volverse preocupante.

“1 y yo nos servimos un gin, lo dejamos en la mesa y salimos a fumar. Todo seguía bien. Entramos de nuevo nos sentamos, le di máximo un par de tragos al gin y seguimos platicando, cómo a los 29/39 min me sentí extraña así que fui al baño. Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo, pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado. Digo, éramos 4 personas hablando pkm de la vida, jugando mouthfull cagados de risa. No lo vi venir”,continuó.

Agregó que confrontó a uno de los amigos de Mau preguntando si le habían puesto algo en la bebida, y que este negó que hubiera sido él, además dijo que se le trabó la quijada y comenzó a rechinar los dientes, le dolía la cabeza y empezó a tener mucho miedo de que le pudiera pasar algo malo.

Debido a esto abandonó el apartamento con una persona y como no pudo dar su dirección debido a los efectos de la droga, esta persona se quedó con ella toda la noche.

Al día siguiente seguía con las pupilas dilatadas , tenía escalofríos y los labios secos además de que volvió a tener taquicardia.

La mujer explicó que la versión que Mauricio dio sobre el hecho fue que quiso drogar al amigo que cuidó de ella, pero que Ximena confundió el vaso, incluso aseguró que su prima que es abogada le aconsejó denunciar pero ella minimizó el caso porque al final de cuentas “sólo la drogó”.

Sin embargo ahora que ha leido la declaración de Melissa Yamel ha deciddo hablar pues le parece que personas como Mau Nieto no son de fiar.

Te puede interesar: Comediante Mau Nieto es acusado de abuso sexual

¿Quién es Mau Nieto?

El comediante no ha respondido ante estas nuevas acusaciones

Mauricio Nieto es un standupero que nació el 15 de noviembre de 1985 y comenzó su carrera como comediante en 2012 en diferentes clubes de la Ciudad de México cuando tenía 37 años de edad.

Participó en varios especiales de stand up grupales como Comedy Central Preesenta: Stand Up (2015), además de participar en programas como El Hormiguero MX y trabajar para múltiples programas en TV Azteca.

Después de varios años picando piedra Nieto fue reconocido a nivel nacional logrando estrenar su primer especial en Netflix en 2018 con un show titulado Viviendo Sobrio... Desde el bar en el que habla de sus relaciones fallidas y sus intentos para mantenerse sobrio.

Debido a su éxito logró ser uno de los elegidos para participar en LOL de Amazon Prime Vídeo en 2021 y actualmente se encuentra comprometido con su novia Carla Hernández.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram