Matty Healy líder de The 1975 fue HOSPITALIZADO de emergencia

El líder de la banda 1975, Matty Healy, fue hospitalizado, lo que llevó a la banda a cancelar una presentación en vivo en Brisbane, por lo que el cantante recurrió a las redes sociales para tranquilizar a los fanáticos preocupados.

La banda debía encabezar el Festival Laneway de la ciudad el fin de semana pasado, pero se vieron obligados a retirarse de la fecha de Brisbane debido a que Healy sufrió un complicaciones de enfermedad grave, después de un examen médico que le informó al líder que estaba demasiado débil para dar una presentación.

El mensaje del Matty Healy para sus fans

Sin embargo, Healy escribió en Twitter que estaba "vivo y bien" y que "la mierda se volvió demasiado vibrante" mientras agradecía a los fanáticos por sus buenos deseos. También sugirió que la banda podría realizar un "set tranquilo" en su cita de Sydney el pasado domingo.

En su anuncio original, The 1975 tuiteó: “Esperamos volver a la pista para el show de mañana en Sydney. Gracias de antemano por la comprensión y disculpas de todos por la tardanza de este anuncio. Todos estamos devastados por perder el espectáculo de esta noche, pero tenemos que poner el bienestar de Matty primero X ”. Vea la publicación completa a continuación.

Debido a la cancelación de último minuto, los organizadores de Laneway dicen que no habrá artistas sustitutos, por lo que la banda de rock psicológico de Melbourne King Gizzard y The Lizard Wizard ahora actuarán en el Good Better Best Stage.

Indiferencias de Matty Healy y Ellie Goulding

Ellie Goulding recientemente devolvió el golpe a Healy después de que la criticara en una entrevista reciente en donde expresó: "Los artistas cuyas transmisiones individuales están en miles de millones, la gente no compra sus álbumes, necesariamente ... Ellie Goulding, la gente escuchará su música en el gimnasio y la escuchará en las listas de reproducción", dijo Healy.

Más tarde, al publicar en sus historias de Instagram, Goulding respondió diciendo que las ventas de su álbum al líder de 1975: "He tenido 3 álbumes de platino múltiples, así que siento que la gente ha invertido bastante, pero está bien, te lo dejaré".

