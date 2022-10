Matthew Perry reveló por qué estuvo a punto de perderse la reunión de "Friends"

Uno de los momentos que sin duda alguna fue el más esperado por los fanáticos fue la reunión de los actores que fueron parte de la exitosa serie "Friends". Fue en el 2021 que se dio a conocer el especial de la reunión, pero Matthew Perry estuvo a punto de no ir.

¿Qué pasó? En La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber, el actor de 53 años de edad admitió en una entrevista con Diana Sawyer qué le pasó ese día de grabación de la reunión especial con el elenco de la serie, en ese momento se percataron que su voz sonaba "apagada".

Cabe mencionar que a pesar del éxito que tuvo la serie hay un capítulo de "Friends" que se convirtió en el más odiado, pues se trata de un episodio que los fans consideran que Rachel se ve desesperada para poder llamar la atención de Josua.

Matthew Perry se sometió a una cirugía dental de emergencia

El actor se sometió a una cirugía dental a días de la reunión de "Friends"

El actor confesó que unos días antes de la grabación para ese programa especial de la serie, se sometió a una cirugía dental de emergencia, por lo que sentía su boca "como fuego", pues al famoso se le cayeron los dientes de arriba por morder un pan tostado con mantequilla.

Pero a pesar de ello, el actor dijo en la entrevista que no podía no presentarse en algo tan importante y tomó la decisión de ir y hacer lo mejor que pudo. Estas declaraciones del famoso surgió como parte de la promoción de sus memorias "Friends, Lovers, and the big Terrible Thing".

¿Qué le pasó a Matthew Perry?

El actor tuvo un oscuro pasado

El famoso tuvo un tormentoso pasado con las adicciones, las drogas y la bebida. Durante una entrevista reveló que tomaba 55 analgésicos al día, y que llegó a pesar 63 kilos, y que los domingos robaba pastillas directo de los botiquines cuando iba a casas abiertas.

El actor Matthew Perry estuvo a punto de morir hace algunos años cuando su colón estalló debido al consumo excesivo de opioides. El famoso pasó dos semanas en coma y más de 4 meses en el hospital, tuvo la bolsa de colostomía por nueve meses.

