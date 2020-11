Matthew McConaughey sufrió de abuso sexual y por esta razón nunca lo dijo/Foto: Salta 4400

Matthew McConaughey se está abriendo sobre su pasado. En sus memorias publicadas el mes pasado, el actor de 51 años revela que sufrió abusos sexuales dos veces en su juventud, una cuando tenía 15 años y otra cuando tenía 18.

Las menciones del abuso son breves y sin muchos detalles y también insiste en que "nunca se sintió víctima". Ahora, durante una aparición en el programa "Tamron Hall", el ganador del Oscar ha explicado por qué no detalló más los encuentros abusivos.

"En última instancia, no hay nada que me parezca constructivo sobre los detalles", dijo.

"Siento que esos detalles, a menos que haya tenido una forma constructiva muy buena de verlo que pueda ser relacionado con otras personas, sentí que esos detalles podrían haber sido tomados y reportados como voyeurismo", dijo el actor de "Dallas Buyers Club", según E! News.

"Podrían haber sido lo que todos los programas iban a decir 'Lea sobre los detalles de cuándo abusaron de Matthew' o 'Lea sobre cuándo lo chantajearon', y ese es el titular equivocado". McConaughey reiteró que nunca "se sintió víctima" de abuso sexual.

"¿Fui víctima en esas dos situaciones? Claro. Pero eso no significa que haya continuado a lo largo de mi vida con el sentimiento de 'Oh, fui victima', 'Oh, fui una víctima', o que esos dos lamentables hechos me han convertido en el hombre que soy o incluso sean una excusa”, dijo.

Matthew McConaughey aprendió de esas experiencias

El actor agregó que si los encuentros abusivos hubieran ocurrido cuando él era más joven, "habría estado más confundido".

"Cuando me sucedieron, me quedó muy claro, que estaban equivocados, que no eran ideales, que no eran como se suponía que debían ser", compartió McConaughey.

"Así que creo que tener esa claridad significa que probablemente es la razón por la que no se quedó conmigo y me confundió más tarde o me dejó con una visión poco realista de la forma en que se supone que funciona el mundo", dijo.

En 2012, McConaughey se casó con la modelo Camila Alves, con quien comparte tres hijos: Levi, 12, Vida, 10 y Livingston, 7. La relación del actor con Alves, de 38 años, surgió cuando la estrella dio un paso atrás para reexaminar su vida amorosa.

"Fue un tiempo, y creo que todos lo hemos pasado, en el que yo estaba buscando la indicada. La estaba buscando", recordó.

A pesar de su difícil pasado, el actor encontró el verdadero amor en su esposa Camila, con quien ha formado una sólida familia/Foto: Today Show

"En cada semáforo en rojo, en cada fiesta, en la sección de frutas y verduras... De repente, dices: 'Bueno, espera un minuto, ¿quién soy? Lo estoy intentando. Estoy demasiado impresionado, no estoy involucrado, no estoy lo suficientemente seguro como para estar en mi propio espacio'. Y así, cuando dejé de buscar y de intentarlo, apareció ella", expresó el actor.

