¿Matthew McConaughey sintió “tensión sexual” entre Jennifer Aniston y Brad Pitt?/Foto: Insider y Glamour México

Como te informamos en La Verdad Noticias, los famosos ex, Jennifer Aniston y Brad Pitt junto con Matthew McConaughey y un puñado de otras estrellas, participaron en una lectura virtual de la mesa "Fast Times at Ridgemont High" en septiembre.

Los clips de la mesa leídos del drama adolescente de 1982 mostraban a Aniston expresando el papel de Linda Barrett de Phoebe Cates, mientras que Pitt interpretaba al personaje del juez Reinhold, Brad Hamilton. Los dos fueron vistos riendo mientras expresaban una escena de piscina picante de la película.

Durante el episodio del jueves por la noche de "Watch What Happens Live", Andy Cohen presionó a McConaughey sobre la "tensión sexual" entre Aniston y Pitt.

"¿Podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad? Tan palpable. Sí, era tan palpable", dijo McConaughey, de 50 años, a través de Entertainment Tonight.

Añadió bromeando: "No, fue, me di cuenta de que después, de eso se trataban muchos de los temas sobre eso, o sobre ellos. No, en realidad no noté nada a través de la pantalla, pero eso fue un buen tema al día siguiente".

La lectura de la mesa virtual se transmitió el 17 de septiembre en los canales oficiales de Facebook y TikTok para la organización Community Organized Relief Effort (CORE).

Otros actores que vivieron el encuentro de Aniston y Pitt

Jimmy Kimmel y Julia Roberts, que también estaban presentes, disfrutaron de la incómoda reunión de los ex, ya que visiblemente soltaban risas al mismo tiempo.

Brad y Jennifer han demostrado que siguen siendo amigos a pesar de todo. Aunque muchos fans esperan que los actores en algún momento decidan retomar su relación/Foto: Hola

Otras estrellas que participaron fueron John Legend, Shia LaBeouf, Henry Golding, Ray Liotta, Dane Cook y la estrella de la película original, Sean Penn.

"Es tan agradable ver a todos estos amigos aquí", dijo Pitt al grupo en un avance del evento que se lanzó el mes pasado.

La esposa de Legend, Chrissy Teigen, hizo un breve cameo en el tráiler y quedó visiblemente sorprendida por el elenco repleto de estrellas en la pantalla frente a ella.

El evento sirvió también para recaudar fondos para la organización humanitaria cofundada por Penn, así como para Reform Alliance, que se enfoca en la reforma carcelaria.

Aniston y Pitt se casaron en julio de 2000 y se divorciaron cinco años después, cuando Pitt se enamoró de su coprotagonista de "Sr. y Sra. Smith", Angelina Jolie. Pitt y Jolie todavía están envueltos en un drama de divorcio en la corte.

La lectura de de la mesa virtual no fue la primera reunión de este año para la ex pareja de casados. En enero, su reunión entre bastidores en los Screen Actors Guild Awards 2020 causó un frenesí en las redes sociales.

En múltiples instantáneas, los ex fueron vistos sonriendo el uno al otro. En una foto, Pitt se aferró a la muñeca de Aniston mientras ella se alejaba después de que los dos tuvieran una breve charla. ¿Crees que Jennifer y Brad podrían retomar su relación?