Matthew McConaughey revela que su padre murió mientras “llegaba al clímax”/Foto: Deadline | Copyright (c) 2019 Shutterstock. No use without permission., Shutterstock

Durante una entrevista sobre sus nuevas memorias "Greenlights", la estrella de "Dazed and Confused", Matthew McConaughey habló sobre su familia y compartió que su padre James McConaughey, quien falleció en 1992, sabía que moriría en la cama con su esposa, Kay.

“Recibí una llamada de mi mamá. 'Tu papá murió'. Mis rodillas se doblaron. No podía creerlo. Él era mi papá. Nadie ni nada podía matarlo. Excepto mamá", dijo McConaughey en el artículo de portada de People.

"Él siempre nos había dicho a mis hermanos y a mí, 'Chicos, cuando me vaya, haré el amor con tu madre'. Y eso es lo que pasó. Tuvo un infarto cuando llegó al clímax", recordó.

Matthew suele ir acompañado a sus eventos junto a su madre Kay y su esposa Camila. El actor es un hombre que aprecia mucho a su familia y disfruta de presumirla con sus fans/Foto: E! Online

Los padres de McConaughey tenían una relación intermitente. Se divorciaron dos veces y se casaron tres veces. El actor ganador del Oscar fue concebido poco después de su tercera boda.

"Eran, a veces, violentos", dijo McConaughey sobre la relación de sus padres. "Como digo en el libro, así es como se comunicaron. Se divorciaron dos veces, se casaron tres veces, quiero decir, sí, fue como el Océano Pacífico en una tormenta".

Matthew McConaughey tiene un matrimonio muy distinto al de sus padres

En cuanto a su propio matrimonio, McConaughey dijo que su relación con su esposa, Camila Alves, es muy diferente del apasionado romance de sus padres. A diferencia de ellos, no le levanta la voz a Alves y le toma más tiempo enfadarse.

"Me cuesta mucho explotar", compartió el actor de "Interstellar". "Creo que hago un buen trabajo tratando de mantener y cuidar cada relación en mi familia, lo suficientemente bien, para que no llegue a un punto en el que me exacerbe o tenga que levantar la voz".

McConaughey cree que es poco probable que él y su esposa se separen. Al igual que sus padres, él y su esposa envejecerán juntos porque están muy seguros de su amor mutuo.

De hecho, McConaughey dijo que nunca quiso estar con ninguna otra mujer después de conocer a Alves en 2006.

También te puede interesar: Matthew McConaughey animó un asilo de ancianos en Texas ¡Mira cómo lo hizo!

"Desde esa noche no he querido pasar tiempo con ninguna otra mujer, definitivamente no he querido acostarme con nadie más. No he querido tener hijos con nadie más que ella", dijo sobre Alves. "Tenemos un amor que nunca cuestionamos".¿Crees que Matthew y Camila durarán juntos el resto de sus vidas?