Matthew McConaughey recuerda cuando supo que Camila Alves iba a ser su esposa

La mayoría de las parejas casadas admitirán que tuvieron un momento en el que supieron que querían pasar la vida juntos, y las parejas de celebridades no son diferentes.

Matthew McConaughey recuerda vívidamente el momento exacto en que supo que quería casarse con su ahora esposa, Camila Alves, y la historia es asombrosa.

Aparentemente, Matthew McConaughey tuvo la revelación durante una escapada romántica en Papúa Nueva Guinea mientras filmaba Fool's Gold, cuando la pareja tenía dos años de relación.

Matthew McConaughey y Camila Alves contrajeron matrimonio e 2012

Matthew McConaughey y Camila Alves tienen una historia de amor que muchas personas solo podrían soñar con vivir, y el actor nunca rehuye revelar sus detalles íntimos. Durante una entrevista reciente con Access Hollywood, recordó cuando supo que quería casarse con Alves.

Escapada romántica demostró que Alves era la indicada

Durante su tiempo en el extranjero, los dos tomaron unas cortas vacaciones en Papúa Nueva Guinea, donde disfrutaron de una escapada romántica. Mientras estaban allí, tuvieron una conversación íntima que cambió las cosas para siempre.

“Bueno, quería que saliera conmigo, y lo hizo”, continúa Matthew McConaughey. “Habíamos tomado unas largas vacaciones de fin de semana a un pequeño retiro de surf en Papúa Nueva Guinea, donde vivíamos como una estancia en esta pequeña casa en el árbol en medio de la jungla, era hermoso.

Matthew McConaughey continúo: "El quinto día, realmente sentía que realmente me enamoraría de ella y esta es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi tiempo, y me encantaría que ella fuera la madre de los niños que podemos crear. Y le pregunté muy nerviosamente, dije '¿Qué tendría que hacer para perderte?' Y ella fue tan genial al respecto ... Ella miró hacia afuera, y realmente serena, dijo, 'Oh, eso es fácil'. Y luego miró hacia arriba hacia mí y dijo 'Cambio'".

Según Matthew McConaughey, supo en ese momento exacto que necesitaba asegurarse las cosas con Camila Alves.

“Oh, estaba como, por favor, amén, todos a bordo, estoy adentro, vamos. Y fue entonces cuando realmente pensé, "Ella es la indicada".

Durante la misma entrevista, Matthew McConaughey recordó la primera vez que conoció a Camila Alves en un club de Los Ángeles y cómo parecía estar "flotando" a través de la habitación.

Matthew McConaughey y Camila Alves son padres de 3 hijos

McConaughey la invitó a ella y a sus amigos a su mesa para conocerse. Aunque Alves no estuvo disponible para salir en una cita la noche siguiente, los dos pudieron volver a conectarse y el resto es historia.

