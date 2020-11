Matthew McConaughey quería interpretar el papel de Hulk en Marvel, ¿Qué pasó?/Foto: El Universal y Enter

Matthew McConaughey ha revelado que Marvel Studios lo había preseleccionado para interpretar a Hulk en una de sus películas.

La estrella dijo que "realmente quería" el papel del superhéroe del cómic y le dijo al estudio: "Estoy en el juego si ustedes quieren".

Pero el ganador del Oscar dijo que finalmente el estudio lo rechazó para interpretar a Bruce Banner, el científico que puede transformarse en Hulk después de estar expuesto a la radiación gamma.

Hablando en el podcast Happy Sad Confused de MTV, reveló: "Dijeron: 'No, gracias'". Marvel ha producido tres adaptaciones de Hulk a la pantalla grande, incluso en 2003 cuando Eric Bana fue elegido para interpretar al gigante verde.

Edward Norton también lo interpretó en The Incredible Hulk de 2008, y Mark Ruffalo interpretó al personaje en The Avengers de 2012. No está claro para cuál de las películas Marvel había considerado elegir a Matthew.

Podría ser posible que hubiera interpretado a Hulk en Avengers, ya que este fue un período en el que se hizo más conocido por sus papeles dramáticos después de aparecer anteriormente en comedias románticas como The Wedding Planner.

Los papeles más dramáticos de McConaughey incluyen The Lincoln Lawyer, Bernie, Magic Mike, Killer Joe, Mud y The Wolf Of Wall Street.

Matthew McConaughey le dió un giro a su carrera

Como te revelamos en La Verdad Noticias, en 2010, el guapo actor, de 50 años, decidió que quería asumir papeles más serios, lo que le llevó a rechazar un cheque de pago de 14,5 millones de dólares.

La estrella declinó la enorme suma de dinero para ganar partes que no lo vieron "perseguir a la chica, caer, luego levantarse y finalmente atraparla" en sus nuevas memorias Greenlights.

Según IndieWire, el fundador de la organización benéfica just keep livin admitió que "disfrutaba" protagonizando comedias románticas "divertidas", pero después de años de ser el semental de la pantalla, quería probar algo diferente.

Matthew dejó atrás su faceta de actor de comedias románticas, y ahora es conocido por sus papeles dramáticos que lo han llevado a ser un reconocido intérprete. Sin embargo, la estrella sí quería estar en las cintas de Marvel/Foto: Insider

Matthew escribió en su libro: "Las comedias románticas siguieron siendo mis únicos éxitos de taquilla consistentes, lo que las convirtió en mis únicas ofertas entrantes consistentes".

Añadió: “Para mí, personalmente, disfruté poder brindarle a la gente una escapada romántica en un minuto del estrés de sus vidas en la que no tenían que pensar en nada, solo ver al chico perseguir a la chica, caerse, luego levántate y finalmente consíguela. Le había quitado el testigo a Hugh Grant y lo seguí”.

¿Crees que Matthew hubiera hecho un buen papel de Hulk?, ¿Te gustaría ver al actor en alguna película del MCU?